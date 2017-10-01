Воскресное чудо: на ЦСКА полные трибуны. Почти

Михаил ЗИСЛИС из ЛСК ЦСКА

КОНФЛИКТЫ

ЦСКА в нынешнем сезоне добровольно вышел на линию огня: любое заурядное событие, проходящее с командой, становится главной новостью дня, недели и месяца. В такую ситуацию руководство клуба загнало себя само, проведя ковровую селекцию. В результате отправка пятерки игроков, включая пару кандидатов в сборную России, в фарм-клуб для получения практики вызвала закономерное недоумение и местами чрезмерно бурную реакцию. Хотя в данном случае невольно вмешался календарь. Обычно принято жаловаться на тяжелый график, вынуждающий команду накручивать тысячи километров и оставлять минимум времени на восстановление. Но матч с «Торпедо» стал для армейцев всего третьим за две недели. «Курортное» расписание и стало причиной нетривиального шага руководства.

В хоккейной команде, как и в армии, игрок должен быть всегда чем-то занят. Иначе возможны конфликтные ситуации. Рассказывают, что на этой неделе обострилось недопонимание между несколькими ведущими хоккеистами и главным тренером, которого не устраивало их отношение к делу в ходе тренировочного процесса. Пришлось вмешиваться и сглаживать углы уже руководству. Для спортивной команды это нормальная ситуация, в ней нет ничего нового. Но применительно к ЦСКА можно предположить что угодно. Синяк под правым глазом у Игоря Никитина, как заверил руководитель пресс-клуба Владимир Герасимов, следствие операции, а не производственного конфликта.

ТРИБУНЫ

Армейский дворец в субботу удивил не внешним видом главного тренера, а заполненными почти под завязку трибунами. Дело здесь, конечно, не в статусе соперника, хотя в последние пару недель «Торпедо» выглядит в плане набора очков как один из фаворитов сезона. Выходной день, раннее начало матча футбольного ЦСКА с «Уфой», работа маркетинговой службы клуба (например, билеты на хоккей продавались прямо на футболе, а тем, кто посетил воскресную игру РФПЛ, полагаются скидки на ближайшие домашние матчи КХЛ) — все это принесло свои плоды. Краснеть и виновато оправдываться за пустые трибуны не пришлось.

Хочется надеяться, что такая посещаемость станет привычным явлением и для избалованной столицы. Ведь игра ЦСКА радовала глаз. Сомнений в том, почему это один из двух главных фаворитов десятого сезона КХЛ, не возникло ни единого. Даже в начале второго периода, когда хозяева две минуты играли втроем против пятерых. Первое из двух удалений, приведшее к этой ситуации, даже из ложи прессы показалось сомнительным. Защитник ЦСКА Никита Нестеров разогнавшегося нападающего соперника Вячеслава Кулемина плечом на встречном движении встретил жестко, но попал не в область головы и шеи, а в грудь.

АССИСТЕНТ АЙЗЕРМАНА

Нижегородцы, не пропускавшие на протяжении трех матчей подряд, уже к пятой минуте после стартового вбрасывания получили две шайбы в свои же ворота. Ровно столько же им забили за пять предыдущих встреч. Нельзя сказать, что «Торпедо» играло спустя рукава. Под горящим взглядом Петериса Скудры заниматься фигурным катанием, игнорируя борьбу, невозможно. Более того, в первом периоде гости действовали так, словно речь шла о кубковом матче — агрессивно, в кость. Вспомнить, когда так нагло пытался поставить ЦСКА на место приехавшая в Москву команда, с ходу не удалось. Если бы еще в атаке удавалось создавать моменты и напрягать постоянно Илью Сорокина, то цены «Торпедо» бы не было. К сожалению для себя, предсказуемые наскоки сходу на чужие ворота дивидендов нижегородцам не привели.

Армейцы активность соперника обратили себе в пользу, умело сыграв на контратаках. Вторая и третья шайбы на счету недавних «ссыльных» — Константина Окулова и Андрея Кузьменко. Так что если у кого-то возникают проблемы с результативностью или местом в основном составе, то поездка в фарм-клуб не повредит.

На матче присутствовал ассистент генерального менеджера «Тампы», известный в прошлом нападающий Пэт Вербик. По чью душу прибыл помощник Стива Айзермана, выяснить не удалось. Однако этот ребус не так уж сложно решить. В недавнем прошлом Вербик работал профессиональным скаутом, который просматривает не молодежь, а состоявшихся игроков, способных усилить сходу команду по примеру Артемия Панарина и Никиты Зайцева. Незадрафтованных хоккеистов с истекающими после окончания нынешнего сезона контрактами в ЦСКА не так много. Игоря Ожиганова активно обхаживает «Торонто», а вот Богдан Киселевич после удачного выступления на последнем чемпионате мира привлек к себе внимание сразу нескольких клубов НХЛ. С учетом ситуации с защитниками в «Тампе» приглашение этого игрока кажется вполне реальным. ​.