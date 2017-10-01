Хоккеист «Торпедо» Сергиенко получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА

В воскресенье «Торпедо» в гостевом матче уступил ЦСКА со счетом 0:4. Сергиенко получил повреждение на 11-й минуте матча после столкновения с нападающим ЦСКА Сергеем Андроновым.

«У Сергиенко сотрясение [мозга]», — заявил Скудра.

После 16 игр «Торпедо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородская команда 3 октября в гостях сыграет с финским «Йокеритом».