Хоккеист «Торпедо» Сергиенко получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Защитник нижегородского «Торпедо» Юрий Сергиенко получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА. Об этом на послематчевой пресс- конференции заявил главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра.
В воскресенье «Торпедо» в гостевом матче уступил ЦСКА со счетом 0:4. Сергиенко получил повреждение на 11-й минуте матча после столкновения с нападающим ЦСКА Сергеем Андроновым.
«У Сергиенко сотрясение [мозга]», — заявил Скудра.
После 16 игр «Торпедо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородская команда 3 октября в гостях сыграет с финским «Йокеритом».
|1.10.2017 17:30
|Зрители 4432
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
|ЦСКА
|4:0
|Торпедо НН
|(2:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
|Игорь Никитин
|Петерис Скудра
Вратари
|Илья Сорокин
|Станислав Галимов
|1-й период
|00:25
|Кирилл Капризов (А. Попов, М. Шалунов)
|05:00
|Константин Окулов (М. Робинсон, А. Кузьменко)
|13:58
|Артем Сергеев
|18:50
|Никита Нестеров
|18:50
|Никита Нестеров
|2-й период
|21:49
|Максим Шалунов
|26:27
|Андрей Кузьменко (К. Окулов, А. Светлаков)
|34:01
|Михаил Пашнин
|Данил Веряев
|34:01
|3-й период
|41:48
|Андрей Светлаков
|Григорий Желдаков
|49:38
|54:56
|Максим Шалунов (А. Попов, К. Капризов)
|Каспарс Даугавиньш
|58:09
|58:52
|Андрей Кузьменко
|58:52
|Андрей Кузьменко
Статистика
|37
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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