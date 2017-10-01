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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31186586/
1 октября 2017, 20:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Торпедо» Сергиенко получил сотрясение мозга в матче с ЦСКА

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Защитник нижегородского «Торпедо» Юрий Сергиенко получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА. Об этом на послематчевой пресс- конференции заявил главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра.

В воскресенье «Торпедо» в гостевом матче уступил ЦСКА со счетом 0:4. Сергиенко получил повреждение на 11-й минуте матча после столкновения с нападающим ЦСКА Сергеем Андроновым.

«У Сергиенко сотрясение [мозга]», — заявил Скудра.

После 16 игр «Торпедо» набрало 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче нижегородская команда 3 октября в гостях сыграет с финским «Йокеритом».

1.10.2017 17:30 Зрители 4432 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:0 Торпедо НН
(2:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Игорь Никитин Петерис Скудра
Вратари
Илья Сорокин Станислав Галимов
1-й период
00:25 Кирилл Капризов (А. Попов, М. Шалунов)
05:00 Константин Окулов (М. Робинсон, А. Кузьменко)
13:58 Артем Сергеев
18:50 Никита Нестеров
18:50 Никита Нестеров
2-й период
21:49 Максим Шалунов
26:27 Андрей Кузьменко (К. Окулов, А. Светлаков)
34:01 Михаил Пашнин
Данил Веряев 34:01
3-й период
41:48 Андрей Светлаков
Григорий Желдаков 49:38
54:56 Максим Шалунов (А. Попов, К. Капризов)
Каспарс Даугавиньш 58:09
58:52 Андрей Кузьменко
58:52 Андрей Кузьменко
Статистика
37 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
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