«Торпедо» прервало серию побед и сухую серию, на выезде уступив ЦСКА

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Это вторая победа подряд московской команды, которая последовала после двух поражений кряду. В 14 матчах сезона команда Игоря Никитина одержала 11 побед. «Торпедо» прервало свою победную серию на отметке в четыре матча, сухая серия составила более трёх матчей. В 15 матчах сезона нижегородцы одержали 8 побед.

На 26-й секунде матча москвичи прервали «сухую» серию вратаря «Торпедо» Галимова на отметке в два матча кряду — отличился Кирилл Капризов. Чуть более чем через полторы минуты Константин Окулов удвоил преимущество ЦСКА. Защитник ЦСКА Никита Нестеров был удалён до конца матча за удар в голову форварду нижегородцев Вячеславу Кулёмину. На 26-й минуте встречи Андрей Кузьменко сделал счёт 3:0. На 55-й минуте матча Максим Шалунов поставил точку в матче — 4:0 в пользу ЦСКА.