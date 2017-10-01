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1 октября 2017, 20:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Торпедо» прервало серию побед и сухую серию, на выезде уступив ЦСКА

ЦСКА в родных стенах взял верх над «Торпедо».

ЦСКА в родных стенах взял верх над <span class=error>Торпедо</span>. Увеличить
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Это вторая победа подряд московской команды, которая последовала после двух поражений кряду. В 14 матчах сезона команда Игоря Никитина одержала 11 побед. «Торпедо» прервало свою победную серию на отметке в четыре матча, сухая серия составила более трёх матчей. В 15 матчах сезона нижегородцы одержали 8 побед.

На 26-й секунде матча москвичи прервали «сухую» серию вратаря «Торпедо» Галимова на отметке в два матча кряду — отличился Кирилл Капризов. Чуть более чем через полторы минуты Константин Окулов удвоил преимущество ЦСКА. Защитник ЦСКА Никита Нестеров был удалён до конца матча за удар в голову форварду нижегородцев Вячеславу Кулёмину. На 26-й минуте встречи Андрей Кузьменко сделал счёт 3:0. На 55-й минуте матча Максим Шалунов поставил точку в матче — 4:0 в пользу ЦСКА.

1.10.2017 17:30 Зрители 4432 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:0 Торпедо НН
(2:0, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Игорь Никитин Петерис Скудра
Вратари
Илья Сорокин Станислав Галимов
1-й период
00:25 Кирилл Капризов (А. Попов, М. Шалунов)
05:00 Константин Окулов (М. Робинсон, А. Кузьменко)
13:58 Артем Сергеев
18:50 Никита Нестеров
18:50 Никита Нестеров
2-й период
21:49 Максим Шалунов
26:27 Андрей Кузьменко (К. Окулов, А. Светлаков)
34:01 Михаил Пашнин
Данил Веряев 34:01
3-й период
41:48 Андрей Светлаков
Григорий Желдаков 49:38
54:56 Максим Шалунов (А. Попов, К. Капризов)
Каспарс Даугавиньш 58:09
58:52 Андрей Кузьменко
58:52 Андрей Кузьменко
Статистика
37 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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Торпедо НН
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