Китайский переполох. Как «Куньлунь» устроил хаос в КХЛ
Болельщики в интернете часто упрекают КХЛ в том, что, дескать, матчи наших клубов с «Куньлунем» никому не интересны.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Но, предположим, я — фанат китайского хоккея. Я с детства — за «Куньлунь». И я очень хочу видеть очередной матч молодой китайской команды во главе с Майком Кинэном.
Вот, к примеру, настроился посмотреть его битву с «Трактором» в понедельник, которая анонсирована в телепрограмме на сайтах «Матч ТВ» и КХЛ. Начало в 12.20.
И тут я понимаю, что меня
Как же так?!
Открываю календарь опять же на сайте лиги — нет матча «Куньлунь» — «Трактор»…
Начинаю, вспоминать (я в роли болельщика), что вроде в СМИ проскакивала новость о переносе. О том, что китайский клуб
Так. И что же КХЛ сказала в ответ?
Роюсь в новостях на сайте лиги. Ага вот! КХЛ китайцам наотрез отказала,
И потому «Куньлуню» предложено провести три домашних матча на арене гостей. В честности, 2 октября он сыграет в Челябинске. Уральцы радостно бегут в кассы за билетами на неожиданно свалившийся на них матч. Но не тут то было!
«Куньлунь» в ответ заявляет: не надо в гостях, мы обо всем договорились и сыграем дома.
И вот наконец в воскресенье на сайте КХЛ появляется не окончательный, но хотя бы официальный вердикт:
«КХЛ сообщает о том, что матч ХК “Куньлунь Ред Стар” — “Трактор”, который должен был состояться 2 октября 2017 года в Шанхае, отменён. Решение об отмене принято в связи невозможностью проведения матча по техническим причинам. Матч перенесён на более поздний срок, новые дата и место его проведения будут определены позднее».
Вот такой итог. И я удивляюсь терпению руководства «Трактора». Ведь клуб сперва собирался лететь в Китай. Наверняка готовил рейс, делал визы. Потом в экстренном порядке все это отменял. Срочно готовил команду к
— Матч 2 октября не состоится, — обратился директор «Трактора» Иван Сеничев к уральским болельщикам на официальном сайте клуба. — «Трактор» выполнил все требования КХЛ, изложенные в официальном письме, после того, как стало известно о переносе матча из Шанхая в Челябинск. Но в историю вмешались
Мне жестко не нравится в этом заявлении вот это «пока остаются на руках». Судя, по всему, руководство «Трактора» надеется, что матч все же состоится в Челябинске.
Но кто сказал, что болельщиков, уже купивших билеты на несостоявшийся матч устроит новая дата?! От души надеюсь, что им будет предоставлена возможность выбора — либо вернуть свои деньги, либо пойти на матч, который пока неизвестно, когда и где пройдет. Хотя начинать их возвращать следовало бы начать уже сегодня.
Но, вообще, господа, так нельзя! Это я уже к руководству КХЛ обращаюсь. Все понимаю — политика, наш хоккей всегда был с ней тесно связан. И нынешние времена — не исключение.
Но устраивать такие вот
А уж что касается болельщиков, которые отстояли в очередях, потратив деньги на матч, которого не будет — это удар по имиджу лиги! За это положено перед людьми извиняться. Хотя моральный ущерб вряд ли
Давайте все же не забывать, что главная задача КХЛ — вовсе не подготовка сборной Китая к ОИ-2022.
Р.S. И уберите, наконец, матч «Куньлунь» — «Трактор» из телепрограммы КХЛ ТВ на 2 октября. Он там уже реально режет глаз.
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