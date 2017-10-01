Китайский переполох. Как «Куньлунь» устроил хаос в КХЛ

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Но, предположим, я — фанат китайского хоккея. Я с детства — за «Куньлунь». И я очень хочу видеть очередной матч молодой китайской команды во главе с Майком Кинэном.

Вот, к примеру, настроился посмотреть его битву с «Трактором» в понедельник, которая анонсирована в телепрограмме на сайтах «Матч ТВ» и КХЛ. Начало в 12.20.

И тут я понимаю, что меня что-то смущает. Смотрю на ленту матчей КХЛ — такого поединка там нет.

Как же так?!

Открываю календарь опять же на сайте лиги — нет матча «Куньлунь» — «Трактор»…

Начинаю, вспоминать (я в роли болельщика), что вроде в СМИ проскакивала новость о переносе. О том, что китайский клуб из-за политических мероприятий просил перенести несколько домашних матчей в Харбин…

Так. И что же КХЛ сказала в ответ?

Роюсь в новостях на сайте лиги. Ага вот! КХЛ китайцам наотрез отказала, из-за того, что дворец в Харбине не соответствует ее нормам — всего 2500 зрителей вмещает.

И потому «Куньлуню» предложено провести три домашних матча на арене гостей. В честности, 2 октября он сыграет в Челябинске. Уральцы радостно бегут в кассы за билетами на неожиданно свалившийся на них матч. Но не тут то было!

«Куньлунь» в ответ заявляет: не надо в гостях, мы обо всем договорились и сыграем дома.

И вот наконец в воскресенье на сайте КХЛ появляется не окончательный, но хотя бы официальный вердикт:

«КХЛ сообщает о том, что матч ХК “Куньлунь Ред Стар” — “Трактор”, который должен был состояться 2 октября 2017 года в Шанхае, отменён. Решение об отмене принято в связи невозможностью проведения матча по техническим причинам. Матч перенесён на более поздний срок, новые дата и место его проведения будут определены позднее».

Вот такой итог. И я удивляюсь терпению руководства «Трактора». Ведь клуб сперва собирался лететь в Китай. Наверняка готовил рейс, делал визы. Потом в экстренном порядке все это отменял. Срочно готовил команду к форс-мажорному домашнему матчу, печатал афиши и билеты на него. И большую часть билетов уже продал. А сейчас, видимо, вынужден будет возвращать людям деньги.

— Матч 2 октября не состоится, — обратился директор «Трактора» Иван Сеничев к уральским болельщикам на официальном сайте клуба. — «Трактор» выполнил все требования КХЛ, изложенные в официальном письме, после того, как стало известно о переносе матча из Шанхая в Челябинск. Но в историю вмешались форс-мажорные обстоятельства. Поэтому матч перенесен на другую дату. В настоящий момент КХЛ, «Трактор» и «Куньлунь» ведут переговоры по этому вопросу. Как известно, «Трактор» оперативно запустил билетную программу на матч с «Куньлунем» в Челябинске и к настоящему моменту успел реализовать большую часть билетов. Мы благодарим наших болельщиков за высокий интерес и мгновенный отклик на ситуацию. Как я уже сказал, матч перенесен со 2 октября на другую дату, поэтому пока все приобретенные нашими болельщиками билеты остаются у них на руках. О дальнейших действиях «Трактор» сообщит дополнительно.

Мне жестко не нравится в этом заявлении вот это «пока остаются на руках». Судя, по всему, руководство «Трактора» надеется, что матч все же состоится в Челябинске.

Но кто сказал, что болельщиков, уже купивших билеты на несостоявшийся матч устроит новая дата?! От души надеюсь, что им будет предоставлена возможность выбора — либо вернуть свои деньги, либо пойти на матч, который пока неизвестно, когда и где пройдет. Хотя начинать их возвращать следовало бы начать уже сегодня.

Но, вообще, господа, так нельзя! Это я уже к руководству КХЛ обращаюсь. Все понимаю — политика, наш хоккей всегда был с ней тесно связан. И нынешние времена — не исключение.

Но устраивать такие вот форс-мажоры на ровном месте… И, более того, официально оставлять их безнаказанными…

По-моему, это уже прямое проявление неуважения к нашим клубам в угоду иностранным. Думаю, что «Трактору» должны быть возмещены все понесенные расходы. Это справедливо.

А уж что касается болельщиков, которые отстояли в очередях, потратив деньги на матч, которого не будет — это удар по имиджу лиги! За это положено перед людьми извиняться. Хотя моральный ущерб вряд ли кто-то возместит.

Давайте все же не забывать, что главная задача КХЛ — вовсе не подготовка сборной Китая к ОИ-2022.

Р.S. И уберите, наконец, матч «Куньлунь» — «Трактор» из телепрограммы КХЛ ТВ на 2 октября. Он там уже реально режет глаз.