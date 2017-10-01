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1 октября 2017, 19:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Йокерит» победил «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1. Увеличить
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В составе «Северстали» отличился Даниил Вовченко (52-я минута). У «Йокерита» шайбы забросили Сами Леписто (27), Эли Толванен (45) и Джон Норман (60).

«Йокерит» занимает третье место в Западной конференции с 32 очками. «Северсталь» занимает восьмую строчку с 23 очками.

В следующем матче 3 октября «Йокерит» примет нижегородское «Торпедо», «Северсталь» сыграет в гостях с братиславским «Слованом».

В другом матче магнитогорский «Металлург» победил тольяттинскую «Ладу» — 2:0. Отличились Сергей Мозякин (10) и Оскар Осала (55).

1.10.2017 16:00 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 3:1 Северсталь
(0:0, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Александр Гулявцев
Вратари
Райан Запольски Юлиус Гудачек 58:47 (Ю. Гудачек 59:48)
1-й период
00:26 Петер Регин
04:40 Олли Палола
Виталий Вишневский 04:40
09:37
13:58 Йеспер I Йенсен
17:14
Виталий Вишневский 19:32
2-й период
Сергей Монахов 22:05
26:23 Сами Леписто (Э. Толванен, П. Йормакка)
28:57 Ээли Толванен
Адам Мазур 36:02
3-й период
40:00 Никлас Йенсен
42:02 Томми Кивисте
44:54 Ээли Толванен (А. Пильстрем)
Даниил Вовченко 49:31
Даниил Вовченко (Д. Кагарлицкий) 51:41
59:48 п.в. Йон Норман (М. Ниеми, М. Анттила)
Статистика
12 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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Северсталь
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