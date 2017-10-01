«Йокерит» победил «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Северстали» отличился Даниил Вовченко (52-я минута). У «Йокерита» шайбы забросили Сами Леписто (27), Эли Толванен (45) и Джон Норман (60).

«Йокерит» занимает третье место в Западной конференции с 32 очками. «Северсталь» занимает восьмую строчку с 23 очками.

В следующем матче 3 октября «Йокерит» примет нижегородское «Торпедо», «Северсталь» сыграет в гостях с братиславским «Слованом».

В другом матче магнитогорский «Металлург» победил тольяттинскую «Ладу» — 2:0. Отличились Сергей Мозякин (10) и Оскар Осала (55).