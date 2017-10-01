«Йокерит» победил «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Северстали» отличился Даниил Вовченко (52-я минута). У «Йокерита» шайбы забросили Сами Леписто (27), Эли Толванен (45) и Джон Норман (60).
«Йокерит» занимает третье место в Западной конференции с 32 очками. «Северсталь» занимает восьмую строчку с 23 очками.
В следующем матче 3 октября «Йокерит» примет нижегородское «Торпедо», «Северсталь» сыграет в гостях с братиславским «Слованом».
В другом матче магнитогорский «Металлург» победил тольяттинскую «Ладу» — 2:0. Отличились Сергей Мозякин (10) и Оскар Осала (55).
|1.10.2017 16:00
|Регулярный чемпионат
|Hartwall Arena
|Йокерит
|3:1
|Северсталь
|(0:0, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Александр Гулявцев
Вратари
|Райан Запольски
|Юлиус Гудачек 58:47 (Ю. Гудачек 59:48)
|1-й период
|00:26
|Петер Регин
|04:40
|Олли Палола
|Виталий Вишневский
|04:40
|09:37
|13:58
|Йеспер I Йенсен
|17:14
|Виталий Вишневский
|19:32
|2-й период
|Сергей Монахов
|22:05
|26:23
|Сами Леписто (Э. Толванен, П. Йормакка)
|28:57
|Ээли Толванен
|Адам Мазур
|36:02
|3-й период
|40:00
|Никлас Йенсен
|42:02
|Томми Кивисте
|44:54
|Ээли Толванен (А. Пильстрем)
|Даниил Вовченко
|49:31
|Даниил Вовченко (Д. Кагарлицкий)
|51:41
|59:48
|п.в.
|Йон Норман (М. Ниеми, М. Анттила)
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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