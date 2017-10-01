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1 октября 2017, 18:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Нападающий «Йокерита» Толванен признан лучшим новичком месяца в КХЛ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий финского «Йокерита» Эли Толванен стал лучшим новичком месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарем признан голкипер нижегородского <span class=error>Торпедо</span> Станислав <span class=error>Галимов</span>. Увеличить
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Толванен забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач в 12 матчах. На счету 18-летнего финского нападающего два хет-трика, при этом один из них был оформлен в дебютной игре в лиге. Дважды шайбы финна приносили победы его команде.

Лучшим вратарем признан голкипер нижегородского «Торпедо» Станислав Галимов, который не пропустил в трех матчах из 12 при общем проценте отраженных бросков 94,94 и коэффициенте надежности 1,34.

Лучшим защитником стал игрок СКА Патрик Херсли, который забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач в 15 матчах. Лучшим нападающим признан форвард казахстанского «Барыса» Найджел Доус, забросивший 15 шайб и отдавший пять результативных передач в 15 играх. В активе хоккеиста пять дублей и один хет-трик.

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