Нападающий «Йокерита» Толванен признан лучшим новичком месяца в КХЛ
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Нападающий финского «Йокерита» Эли Толванен стал лучшим новичком месяца в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Толванен забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач в 12 матчах. На счету 18-летнего финского нападающего два
Лучшим вратарем признан голкипер нижегородского «Торпедо» Станислав Галимов, который не пропустил в трех матчах из 12 при общем проценте отраженных бросков 94,94 и коэффициенте надежности 1,34.
Лучшим защитником стал игрок СКА Патрик Херсли, который забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач в 15 матчах. Лучшим нападающим признан форвард казахстанского «Барыса» Найджел Доус, забросивший 15 шайб и отдавший пять результативных передач в 15 играх. В активе хоккеиста пять дублей и один
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