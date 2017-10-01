Нападающий «Йокерита» Толванен признан лучшим новичком месяца в КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Толванен забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач в 12 матчах. На счету 18-летнего финского нападающего два хет-трика, при этом один из них был оформлен в дебютной игре в лиге. Дважды шайбы финна приносили победы его команде.

Лучшим вратарем признан голкипер нижегородского «Торпедо» Станислав Галимов, который не пропустил в трех матчах из 12 при общем проценте отраженных бросков 94,94 и коэффициенте надежности 1,34.