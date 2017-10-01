Матч КХЛ между «Куньлунем» и «Трактором» в Шанхае не состоится

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч, который должен был состояться 2 октября в Шанхае, в субботу был перенесен в Челябинск.

«Решение об отмене принято в связи с невозможностью проведения матча по техническим причинам, а также в соответствии со статьей 55 спортивного регламента матч перенесен на более поздний срок, новые дата и место его проведения будут определены лигой позднее после согласования с клубами, и объявлены дополнительно», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее ТАСС сообщал, что «Куньлунь» не сможет провести в октябре матчи в Шанхае в связи с проведением государственных мероприятий в городе.