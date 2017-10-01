Матч КХЛ между «Куньлунем» и «Трактором» в Шанхае не состоится
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между челябинским «Трактором» и пекинским «Куньлунем», который должен был пройти 2 октября в Китае, отменен по техническим причинам. Об этом сообщает
пресс-служба КХЛ.
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Матч, который должен был состояться 2 октября в Шанхае, в субботу был перенесен в Челябинск.
«Решение об отмене принято в связи с невозможностью проведения матча по техническим причинам, а также в соответствии со статьей 55 спортивного регламента матч перенесен на более поздний срок, новые дата и место его проведения будут определены лигой позднее после согласования с клубами, и объявлены дополнительно», — говорится в заявлении
Ранее ТАСС сообщал, что «Куньлунь» не сможет провести в октябре матчи в Шанхае в связи с проведением государственных мероприятий в городе.
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