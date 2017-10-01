«Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд
Магнитогорский «Металлург» на своём льду обыграл «Ладу».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это вторая подряд победа действующего
На исходе 10-й минуты матча Сергей Мозякин вывел уральцев вперёд. Этот гол оказался победным и длительное время был единственным, пока на 55-й минуте Оскар Осала не удвоил преимущество действующего
|1.10.2017 15:00
|Зрители 6920
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|2:0
|Лада
|(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Артис Аболс
Вратари
|Илья Самсонов 19:57 (И. Самсонов 20:00)
|Александр Лазушин
|1-й период
|04:15
|Оскар Осала
|04:15
|8809
|09:59
|Сергей Мозякин (Т. Филиппи, Ян Коварж)
|Денис Ежов
|11:10
|2-й период
|25:18
|Денис Казионов
|Чарльз Геноуэй
|29:14
|Денис Ежов
|31:32
|Денис Ежов
|34:42
|39:01
|Ник Шос
|Денис Зернов
|39:01
|3-й период
|48:24
|Томаш Филиппи
|54:24
|Оскар Осала (М. Эллисон, Е. Бирюков)
|Дмитрий I Воробьев
|57:16
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter