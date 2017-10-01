«Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это вторая подряд победа действующего вице-чемпиона КХЛ. Из последних восьми матчей уральцы проиграли в пяти. Всего в 17 матчах сезона «Магнитка» одержала 9 побед. «Лада» потерпела второе поражение подряд, но в предыдущих двух матчах неизменно набирала очки. В 17 матчах сезона тольяттинцы выиграли три раза.