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1 октября 2017, 18:07 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Магнитка» дома всухую победила «Ладу», выиграв второй матч подряд

Магнитогорский «Металлург» на своём льду обыграл «Ладу».

Магнитогорский Металлург на своём льду обыграл Ладу. Увеличить
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Это вторая подряд победа действующего вице-чемпиона КХЛ. Из последних восьми матчей уральцы проиграли в пяти. Всего в 17 матчах сезона «Магнитка» одержала 9 побед. «Лада» потерпела второе поражение подряд, но в предыдущих двух матчах неизменно набирала очки. В 17 матчах сезона тольяттинцы выиграли три раза.

На исходе 10-й минуты матча Сергей Мозякин вывел уральцев вперёд. Этот гол оказался победным и длительное время был единственным, пока на 55-й минуте Оскар Осала не удвоил преимущество действующего вице-чемпиона. Итог — сухая победа уральской команды.

1.10.2017 15:00 Зрители 6920 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 2:0 Лада
(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Артис Аболс
Вратари
Илья Самсонов 19:57 (И. Самсонов 20:00) Александр Лазушин
1-й период
04:15 Оскар Осала
04:15 8809
09:59 Сергей Мозякин (Т. Филиппи, Ян Коварж)
Денис Ежов 11:10
2-й период
25:18 Денис Казионов
Чарльз Геноуэй 29:14
Денис Ежов 31:32
Денис Ежов 34:42
39:01 Ник Шос
Денис Зернов 39:01
3-й период
48:24 Томаш Филиппи
54:24 Оскар Осала (М. Эллисон, Е. Бирюков)
Дмитрий I Воробьев 57:16
Статистика
10 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Лада
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