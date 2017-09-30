«Югра» прервала серию из восьми поражений в КХЛ, обыграв «Сочи»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вели-Матти Савинайнен (16-я минута), Константин Майоров (37) и Павел Варфоломеев (62). У проигравших отличились Руслан Педан (30) и Шон Коллинз (54).

«Югра» прервала серию из восьми поражений подряд в КХЛ. Эта игра стала первой для ханты-мансийской команды под руководством главного тренера Анатолия Емелина, который на этом посту сменил Игоря Захаркина.

В турнирной таблице Восточной конференции «Югра» занимает 13-е место, набрав 11 очков, «Сочи» на Западе с 25 очками идет седьмым.

В следующем матче «Югра» в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Сочи» примет омский «Авангард». Обе встречи пройдут 2 октября.