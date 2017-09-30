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30 сентября 2017, 20:09 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Югра» прервала серию из восьми поражений в КХЛ, обыграв «Сочи»

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ханты-мансийская «Югра» в овертайме одержала победу над «Сочи» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Эта игра стала первой для <nobr>ханты-мансийской</nobr> команды под руководством главного тренера Анатолия <span class=error>Емелина</span> который на этом посту сменил Игоря <span class=error>Захаркина</span>. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вели-Матти Савинайнен (16-я минута), Константин Майоров (37) и Павел Варфоломеев (62). У проигравших отличились Руслан Педан (30) и Шон Коллинз (54).

«Югра» прервала серию из восьми поражений подряд в КХЛ. Эта игра стала первой для ханты-мансийской команды под руководством главного тренера Анатолия Емелина, который на этом посту сменил Игоря Захаркина.

В турнирной таблице Восточной конференции «Югра» занимает 13-е место, набрав 11 очков, «Сочи» на Западе с 25 очками идет седьмым.

В следующем матче «Югра» в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», «Сочи» примет омский «Авангард». Обе встречи пройдут 2 октября.

30.09.2017 17:00 Зрители 3287 Регулярный чемпионат Ледовая арена "Шайба"
Сочи 2:3 ОТ Югра
(0:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Сергей Зубов Анатолий Емелин
Вратари
Константин Барулин Илья Проскуряков
1-й период
Вели-Матти Савинайнен (А. Курьянов, В. Шулаков) 15:47
2-й период
Вели-Матти Савинайнен 22:15
22:19 Евгений Лапенков
Илья Неколенко 29:02
29:59 Руслан Педан (Н. Щитов, С. Шмелев)
31:35
Константин Майоров (Е. Скачков) 36:18
Илья Неколенко 39:16
3-й период
Виталий Шулаков 46:38
Виталий Шулаков 48:38
48:54 Алексей Цветков
Константин Панов 51:44
53:02 Шон I Коллинс (К. Уэллман, Э. О`Делл)
58:31 Руслан Педан
Андрей Анкудинов 58:31
Овертайм
Павел Варфоломеев б 61:20
Статистика
8 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Главный судья Иван Зибинин (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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