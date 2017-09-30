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30 сентября 2017, 19:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» проиграл «Авангарду» в матче КХЛ, потерпев четвертое поражение подряд

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:3. Увеличить
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В составе хозяев шайбы забросили Денис Алексеев (11-я минута) и Максим Тальбо (59). У гостей отличились Кирилл Семенов (25), Александр Пережогин (34) и Егор Мартынов (53).

Омский клуб с 29 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и с 26 баллами располагается на пятой строчке на Западе.

В следующем матче ярославцы 2 октября примут санкт- петербургский СКА, в тот же день «Авангард» на выезде встретится с «Сочи».

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