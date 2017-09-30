«Локомотив» проиграл «Авангарду» в матче КХЛ, потерпев четвертое поражение подряд

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В составе хозяев шайбы забросили Денис Алексеев (11-я минута) и Максим Тальбо (59). У гостей отличились Кирилл Семенов (25), Александр Пережогин (34) и Егор Мартынов (53).

Омский клуб с 29 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и с 26 баллами располагается на пятой строчке на Западе.

В следующем матче ярославцы 2 октября примут санкт- петербургский СКА, в тот же день «Авангард» на выезде встретится с «Сочи».