Евгений Корешков: Хотелось бы, чтобы в большинстве наши североамериканцы играли лучше

— Если вкратце, то примерно одинаковый матч. Но чтобы побеждать любого соперника, нужно и в формате «пять на пять», и «пять на четыре» играть лучше в атаке. С одной заброшенной шайбой побеждать тяжело.



Хотелось бы, чтобы в большинстве наши североамериканцы играли лучше. Ищут химию пока.