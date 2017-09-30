Евгений Корешков: Хотелось бы, чтобы в большинстве наши североамериканцы играли лучше
Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал матч КХЛ с челябинским «Трактором» — 1:2.
— Если вкратце, то примерно одинаковый матч. Но чтобы побеждать любого соперника, нужно и в формате «пять на пять», и «пять на четыре» играть лучше в атаке. С одной заброшенной шайбой побеждать тяжело.
Хотелось бы, чтобы в большинстве наши североамериканцы играли лучше. Ищут химию пока.
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