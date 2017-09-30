Бездомные из Поднебесной. Кому нужны кочевники из «Куньлуня»?
Китайцев гонят сначала из Пекина, а теперь и из Шанхая.
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Видимо, что-то случилось...
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«Куньлунь» для многих российских болельщиков — всё равно, что кость в горле. Особенно для тех, чьи любимые команды влачат жалкое существование и стоят в очереди на исключение из КХЛ. Глядя на китайский клуб, они прекрасно понимают, что он находится под политическим куполом. Хоккей в Поднебесной может быть даром никому не нужен, но из лиги «Куньлунь» не исключат при любой, даже самой жалкой, посещаемости. Не зря же решение о создании клуба принималось на самом высоком уровне.
Когда китайцев только принимали в КХЛ, вставал вопрос: а будет ли заполняться 14-тысячный «Ле Спортс-центр»? В любом случае казалось, что лига получила очередной роскошный дворец. Точно также как
На первый матч в истории «Куньлуня» против «Адмирала» собралось чуть больше половины арены, но даже 7 832 зрителей даже для видных российских клубов — показатель солидный. Круто, не правда ли? Особенно для страны, где в хоккей не играли отродясь. Но всё это великолепие продлилось совсем недолго.
На первую игру в Шанхае с «Ладой» пришло 1 734 зрителя. Дальше — больше? Ничего подобного. Дальше — меньше. Желающих посмотреть на «Нефтехимик» собралось
Катастрофическую посещаемость игр в Шанхае помимо банальной неприученности местных жителей к новой забаве объясняли проблемами с рекламой. Точнее — с её отсутствием. В городе
Новый сезон. Спешить «Куньлуню» некуда, времени на подготовку — полно. Можно вдумчиво и планомерно начинать насаждать хоккей в Китае. Но что же мы видим? Пекинская команда на целый сезон переезжает в Шанхай, объясняя это работами по модернизации «Ле Спортс-центра». Тем самым обрезается перспективнейший столичный рынок. 4 550 человек на первом домашнем сезоне должны были успокоить скептиков и снять все вопросы относительно популярности «Куньлуня», но они остались. А на днях прибавились новые.
После поражения «Витязя» в Шанхае разгорелся настоящий околохоккейный скандал.
Но так ли неправ был «Витязь»? Приписки — это та порочная практика, которая распространена сразу в нескольких клубах КХЛ. Особенно усугубилась ситуация с введением рейтинга, одним из пунктов которого является как раз посещаемость. «Куньлуню» в силу политических причин вылет из лиги вряд ли грозит, на кону стоит другое. Хорошие цифры в протоколе важны для отчёта перед высшим руководством и видимости того, что работа ведётся, а популярность хоккея в Китае растёт семимильными шагами.
Мы не будем голословно утверждать, что посещаемость домашних матчей «Куньлунем» нарисованная. В конце концов, доказательств на руках мы не имеем. В наших силах разве что призвать лигу внимательнее относиться к данным, приходящим из клубов. И речь не только о «Куньлуне». Но даже если в Китае не занимаются «приписками», по средней посещаемости в 3026 человек команда Майка Кинэна идёт в группе аутсайдеров. Особенно печально эти цифры выглядят на фоне того, как китайцы ходили на выставочные матчи клубов НХЛ, которые недавно прошли в Шанхае и Пекине.
10 тысяч зрителей на матче «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» в Шанхае и 12 тысяч в Пекине выглядят как приговор «Куньлуню» и всей КХЛ. Раз чуждые китайцам команды, в составе которых нет ни одного их соотечественника, собирают столь внушительную аудиторию, значит в Поднебесной
Получается, что даже на матчи сильнейших клубов планеты в Китае приходится чуть ли не сгонять людей. Точно такая же ситуация наблюдалась в Харбине, где на первом матче «КРС Хэйлунцзян» собралась аудитория, близкая к аншлагу. По удивительному стечению обстоятельств целые сектора были заполнены одинаково одетыми людьми. Кому как не нам, заставшим СССР, знать про подобную обязаловку? Коммунистическая партия сказала «надо», значит надо. Да что там, даже сегодня, в 2017 году, в некоторых рабочих городах России билеты на хоккей раздаются в
Ситуация противоречивая. С одной стороны, китайцы не готовы платить деньги за хоккей, даже если это НХЛ. С другой стороны, когда продукт заслуживает внимания, а матчи проходят на современной арене («Кэнакс» и «Кингз» в Шанхае играли на 18-тысячой арене, построенной для Экспо-2010, а в Пекине на 14-тысячной «Ле Спортс-центр», где якобы идут работы), можно собирать аудиторию, которой позавидуют многие российские клубы. Осталось определиться, что нужно «Куньлуню» на данный момент: заработки и жизнь по принципам типичного клуба КХЛ или же популяризация хоккея в Китае любой ценой.
Всё бы ничего, но на днях стало известно, что на протяжении всего октября
С «Трактором» китайцы сыграют в Челябинске, с «Металлургом» — в Магнитогорске, а с «Ладой» — в Тольятти. Во всех этих играх подопечные Кинэна будут номинальными хозяевами, то есть выйдут на лёд в тёмной форме и будут, например, иметь преимущество при смене составов. Да только на трибунах вряд ли найдётся хотя бы один человек, который выступит в поддержку команды из Поднебесной. Впрочем, даже когда «Куньлунь» играл в Шанхае, он толком не получал преимущество своей площадки. Культура боления в Китае такова, что домашние матчи местная команда проводила словно на нейтральной территории.
Пекинская команда из Шанхая с командой МХЛ, базирующейся в Латвии (да-да, китайская «молодёжка» проводит свои домашние матчи в Риге) — это уже само по себе сюрреалистично. Однако «Куньлунь» пошёл дальше и теперь игроков китайской команды впору считать кочевниками. Так может быть до конца честными и перевезти клуб, который пока ещё считается китайским,
Выезд в Китай — головная боль для администраторов клубов КХЛ. Местные законы относительно чартерных рейсов делают перелёты в Поднебесную настоящим бюрократическим испытанием. К тому же,
Всё это можно показаться абсурдом, но это реальность нашего хоккея, с которой приходится мириться. Возможно, через пару лет мучений игру с шайбой в Китае
P.S.: непосредственно перед публикацией появилась информация о том, что вопреки первоначальным сообщениям на официальном сайте КХЛ матчи с «Магниткой», «Трактором» и «Ладой» китайская команда проведёт в Шанхае. Подтверждения со стороны лиги на момент выхода материала не последовало.
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