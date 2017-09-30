«Трактор» победил «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в Челябинске в субботу, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Рихард Гюнге (23-я минута) и Алексей Кручинин (48), у гостей на 19-й отличился Владислав Никулин.

«Трактор» 2 октября сыграет с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», «Барыс» в этот же день — с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.