«Трактор» победил «Барыс» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 30 сен —
Р-Спорт. Челябинский «Трактор» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, состоявшаяся в Челябинске в субботу, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Рихард Гюнге (23-я минута) и Алексей Кручинин (48), у гостей на 19-й отличился Владислав Никулин.
«Трактор» 2 октября сыграет с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», «Барыс» в этот же день — с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.
|30.09.2017 14:30
|Зрители 6900
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Евгений Корешков
Вратари
|Василий Демченко
|Хенрик Карлссон 58:47 (Х. Карлссон 58:54-58:58)
|1-й период
|08:57
|Владислав Никулин (А. Липин, Д. Гурков)
|18:26
|2-й период
|Никита Михайлис
|21:08
|22:10
|Рихард Гюнге (П. Щехура, И. Полыгалов)
|24:21
|Никита Жульдиков
|Антон Сагадеев
|28:02
|31:07
|Артем Бородкин
|Константин Пушкарев
|33:09
|3-й период
|44:22
|47:42
|Алексей Кручинин (С. Кокуев, Ал. Петров)
|Линден Вей
|56:09
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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