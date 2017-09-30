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30 сентября 2017, 17:49 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Трактор» победил «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 30 сен — Р-Спорт. Челябинский «Трактор» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в Челябинске в субботу, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Рихард Гюнге (23-я минута) и Алексей Кручинин (48), у гостей на 19-й отличился Владислав Никулин.

«Трактор» 2 октября сыграет с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар», «Барыс» в этот же день — с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

30.09.2017 14:30 Зрители 6900 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 2:1 Барыс
(0:1, 1:0, 1:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Евгений Корешков
Вратари
Василий Демченко Хенрик Карлссон 58:47 (Х. Карлссон 58:54-58:58)
1-й период
08:57
Владислав Никулин (А. Липин, Д. Гурков) 18:26
2-й период
Никита Михайлис 21:08
22:10 Рихард Гюнге (П. Щехура, И. Полыгалов)
24:21 Никита Жульдиков
Антон Сагадеев 28:02
31:07 Артем Бородкин
Константин Пушкарев 33:09
3-й период
44:22
47:42 Алексей Кручинин (С. Кокуев, Ал. Петров)
Линден Вей 56:09
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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