В десятку: хабаровский «Амур» наконец-то порадовал болельщиков победой на выезде

Хабаровск, 30 сентября, AmurMedia.

Хоккеисты хабаровского «Амура» прервали долгую серию поражений в заключительном матче выездной серии. «Тигры» вырвали победу у «Динамо» в Москве. Хозяева льда открыли счет в игре, но хабаровчанам удалось дважды удачно реализовать большинство, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Турне по западной России у «Амура» не задалось: первые три матча выездной серии «тигры» провалили. Хабаровская команда отдала очки череповецкой «Северстали», нижегородскому «Торпедо» и московскому «Спартаку». Для «динамовцев» встреча с «тиграми» стала первой домашней игрой после гостевых матчей, где «сине-белые» набрали максимум очков — 12 из 12.

В первом периоде соперникам так и не удалось распечатать ворота друг друга. «Амур» быстро завладел шайбой, но броски Михала Йордана и Богдана Потехина оказались неточными. Упустив отличный момент для атаки, «тигры» перешли в защиту и не дали пробить своего голкипера. Обыграть Юху Метсолу намеревались форвард Сакари Салминен и защитник Юусо Хиетанен, но безуспешно. Хабаровчане чаще выходили в зону «динамовцев», но там, где подводили полевые игроки, свою команду выручал вратарь Александр Еременко.

Открыть счет москвичам удалось лишь в большинстве. «Тигра» Дениса Кузьмина отправили на скамью, и «сине-белые» оккупировали зону противника. Первый в этом матче гол на счет «Динамо» записал Дастин Бойд. Наставник «Амура» Андрей Мартемьянов оспорил момент, но видеопросмотр подтвердил: нарушений не было. А вот оформить дубль через три минуты Бойду не удалось: один неточный бросок спас хабаровчан от второй шайбы. Московская дружина схлопотала до конца периода два удаления, но «тигры» не сумели реализовать численное преимущество. К перерыву счет на табло был 1:0 в пользу хозяев льда.