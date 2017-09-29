Анатолий Емелин станет главным тренером хоккейного клуба «Югра»
Анатолий Емелин займет место уволенного с поста главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Югра» Игоря Захаркина.
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Ассистировать новому руководителю команды будут Игорь Уланов и Сергей Гусев. Андрей Зуев продолжит работать с вратарями.
«Новый тренерский штаб во главе с Анатолием Емелиным присоединится к команде уже сегодня в Сочи и оперативно приступит к работе», — заявил генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей.
Игоря Захаркина уволили в связи с неудовлетворительными результатами, говорится на официальном сайте хоккейного клуба. «Югра» под его руководством провела в текущем чемпионате КХЛ 14 матчей, из которых выиграла три. В результате клуб занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы.
«Разгромные счета вызвали много негатива со стороны средств массовой информации, болельщиков и сказались на общем настроении команды и всего коллектива. Смена тренерского штаба — вынужденная мера для исправления ситуации. Ведь в спорте главное — результат. Повторюсь, Захаркин — выдающаяся личность, но есть положение в турнирной таблице и счет на табло», — подчеркнул Хацей.
Предыдущим местом работы нового тренера «Югры» был уфимский клуб «Салават Юлаев», где он некоторое время был помощником Захаркина, сообщает «Спорт-экспресс». Издание отмечает, что в качестве главного тренера Емелин ранее работал в «Ладе», «Амуре» и «Автомобилисте».
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