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29 сентября 2017, 23:24 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Воробьев: Нарушения игровой дисциплины стали причиной поражения «Динамо» от «Амура» в КХЛ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским «Амуром» случилось из-за нарушений игровой дисциплины хоккеистами московского «Динамо». Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер столичной команды Владимир Воробьев.

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В пятницу «Динамо» дома проиграло «Амуру» со счетом 2:3.

«Готовились к матчу, но все решила игра в неравных составах. Не дотерпели, играя на результат, ненужные удаления и игровая дисциплина нас сегодня подвели, будем разбираться. Была равная игра, где-то нам не повезло, но нужно терпеть и играть все 60 минут, а мы начали проваливаться, где-то не доигрывали, где-то отрезки были, где нужно было забивать. Ничего, будем готовиться», — заявил Воробьев.

«Динамо», набрав после 17 матчей 31 очко, располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче столичная команда 2 октября в гостях сыграет с минским «Динамо».

29.09.2017 19:30 Зрители 4894 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
ХК Динамо 2:3 Амур
(0:0, 1:0, 1:3)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Еременко 57:07 (А. Еременко 57:40-57:55, А. Еременко 59:36-59:53) Юха Метсола
2-й период
Денис Кузьмин 28:24
30:23 Дастин Бойд (Ю. Хиетанен, М. Варнаков)
33:28 Сакари Салминен
37:50 Егор I Зайцев
3-й период
Богдан Потехин 41:22
49:45 Алексей Терещенко
50:08 Алексей Терещенко
Алексей Бывальцев (А. Горшков) 50:08
51:08
Богдан Потехин 53:16
53:44 Дастин Бойд
Кирилл Рассказов (Д. Клопов, Б. Потехин) 54:15
Кирилл Рассказов 56:43
Алексей Бывальцев 57:07
57:40 Илья Никулин (Ю. Хиетанен, С. Салминен)
59:36
Алексей Бывальцев 59:53
Статистика
22 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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