Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31174953/
29 сентября 2017, 22:51 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шайба Галузина принесла «Торпедо» победу над «Витязем» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на выезде нанесли поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты нижегородского Торпедо на выезде нанесли поражение подмосковному Витязю в матче регулярного чемпионата КХЛ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра, состоявшаяся в пятницу в Подольске, завершилась победой «Торпедо» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в матче забросил на 24-й минуте Владимир Галузин. Голкипер нижегородцев Иван Лисутин провел первый «сухой» матч в текущем чемпионате.

«Торпедо» одержало четвертую победу подряд и в следующем матче сыграет 1 октября на выезде с московским ЦСКА. «Витязь» 3 октября примет московский «Спартак».

29.09.2017 19:30 Зрители 3100 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 0:1 Торпедо НН
(0:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
Валерий Белов Петерис Скудра
Вратари
Михаил Бирюков 59:19 Иван Лисутин
1-й период
05:49 Никлас Бурстрем
2-й период
Владимир Галузин (П. Медведев, Ю. Сергиенко) 24:00
Томаш Кундратек 29:56
3-й период
Ренат Мамашев 44:44
56:57 Никита Выглазов
Томаш Кундратек 56:57
Статистика
4 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Травмированный хоккеист «Торпедо» Костицын может вернуться в строй через две недели

Травмированный хоккеист «Торпедо» Костицын может вернуться в строй через две недели

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Травмированный нападающий нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Сергей Костицын может вернуться в строй через две недели. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Петерис Скудра.
Еще 7 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото