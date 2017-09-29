Шайба Галузина принесла «Торпедо» победу над «Витязем» в матче чемпионата КХЛ

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Игра, состоявшаяся в пятницу в Подольске, завершилась победой «Торпедо» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в матче забросил на 24-й минуте Владимир Галузин. Голкипер нижегородцев Иван Лисутин провел первый «сухой» матч в текущем чемпионате.

«Торпедо» одержало четвертую победу подряд и в следующем матче сыграет 1 октября на выезде с московским ЦСКА. «Витязь» 3 октября примет московский «Спартак».