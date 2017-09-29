Шайба Галузина принесла «Торпедо» победу над «Витязем» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» на выезде нанесли поражение подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Игра, состоявшаяся в пятницу в Подольске, завершилась победой «Торпедо» со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в матче забросил на 24-й минуте Владимир Галузин. Голкипер нижегородцев Иван Лисутин провел первый «сухой» матч в текущем чемпионате.
«Торпедо» одержало четвертую победу подряд и в следующем матче сыграет 1 октября на выезде с московским ЦСКА. «Витязь» 3 октября примет московский «Спартак».
|29.09.2017 19:30
|Зрители 3100
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец "Витязь"
|Витязь
|0:1
|Торпедо НН
|(0:0, 0:1, 0:0)
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Петерис Скудра
Вратари
|Михаил Бирюков 59:19
|Иван Лисутин
|1-й период
|05:49
|Никлас Бурстрем
|2-й период
|Владимир Галузин (П. Медведев, Ю. Сергиенко)
|24:00
|Томаш Кундратек
|29:56
|3-й период
|Ренат Мамашев
|44:44
|56:57
|Никита Выглазов
|Томаш Кундратек
|56:57
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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