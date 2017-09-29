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29 сентября 2017, 22:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Амур» прервал серию из девяти поражений в КХЛ, обыграв в Москве «Динамо»

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты хабаровского «Амура» в гостях одержали победу над московским «Динамо», прервав серию из девяти поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Хоккеисты хабаровского Амура в гостях одержали победу над московским Динамо прервав серию из девяти поражений в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1) в пользу «Амура». Заброшенными шайбами у победителей отметились Алексей Бывальцев (на 51-й минуте), Богдан Потехин (54) и Кирилл Рассказов (55). У «Динамо» отличились Дастин Бойд (31) и Илья Никулин (58).

Предыдущая победа «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ датирована 3 сентября, когда хабаровская команда в Тольятти выиграла у «Лады» в овертайме — 2:1.

«Динамо» следующий матч проведет 2 октября на выезде против одноименной команды из Минска, «Амур» 4 октября в Хабаровске примет екатеринбургский «Автомобилист».

29.09.2017 19:30 Зрители 4894 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
ХК Динамо 2:3 Амур
(0:0, 1:0, 1:3)
Главные тренеры
Владимир Воробьев Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Еременко 57:07 (А. Еременко 57:40-57:55, А. Еременко 59:36-59:53) Юха Метсола
2-й период
Денис Кузьмин 28:24
30:23 Дастин Бойд (Ю. Хиетанен, М. Варнаков)
33:28 Сакари Салминен
37:50 Егор I Зайцев
3-й период
Богдан Потехин 41:22
49:45 Алексей Терещенко
50:08 Алексей Терещенко
Алексей Бывальцев (А. Горшков) 50:08
51:08
Богдан Потехин 53:16
53:44 Дастин Бойд
Кирилл Рассказов (Д. Клопов, Б. Потехин) 54:15
Кирилл Рассказов 56:43
Алексей Бывальцев 57:07
57:40 Илья Никулин (Ю. Хиетанен, С. Салминен)
59:36
Алексей Бывальцев 59:53
Статистика
22 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Воробьев: Нарушения игровой дисциплины стали причиной поражения «Динамо» от «Амура» в КХЛ

Воробьев: Нарушения игровой дисциплины стали причиной поражения «Динамо» от «Амура» в КХЛ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским «Амуром» случилось из-за нарушений игровой дисциплины хоккеистами московского «Динамо». Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер столичной команды Владимир Воробьев.
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