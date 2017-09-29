«Амур» прервал серию из девяти поражений в КХЛ, обыграв в Москве «Динамо»

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1) в пользу «Амура». Заброшенными шайбами у победителей отметились Алексей Бывальцев (на 51-й минуте), Богдан Потехин (54) и Кирилл Рассказов (55). У «Динамо» отличились Дастин Бойд (31) и Илья Никулин (58).

Предыдущая победа «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ датирована 3 сентября, когда хабаровская команда в Тольятти выиграла у «Лады» в овертайме — 2:1.

«Динамо» следующий матч проведет 2 октября на выезде против одноименной команды из Минска, «Амур» 4 октября в Хабаровске примет екатеринбургский «Автомобилист».