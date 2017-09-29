Москва слезам поверит? Вслед за ЦСКА «Йокерит» разгромил и «Спартак»
Красно-белые уступили финнам уже дважды. На этот раз крупно — 1:5.
Своих фанатов «шуты» порадовали и седьмой победой кряду, и
А ведь была надежда, что разухарившийся в последнее время «Спартак» (17 заброшенных шайб в трех поединках) возьмет у «Йокерита» убедительный реванш за поражение в начале сентября.
Ведь тогда много писалось о марафоне, который выпал москвичам на старте — восемь матчей через день. И вот поединок с «Йокеритом» как раз и был восьмым в этом ряду.
Но в Москве
Ну, а у «Спартака» был тогда другой повод для огорчения — во всех трех голах, которые финны забили москвичам в неравных составах, принял участие недавний лидер «гладиаторов» Мэтью Гилрой летом переехавший в Хельсинки.
Но, повторюсь, тогда измотанные «марафоном» спартаковцы сражались до конца. А сейчас они ехали в столицу Финляндии свеженькие, уверенные в себе после великолепной домашней серии, и…
И уже в начале матча их надежды на «продолжение банкета» были безжалостно растоптаны хозяевами. «Йокерит», вопреки своему названию, шутки шутить не собирался. И в течении двух минут дважды поразил ворота москвичей. Причем, голы вовсе не выглядели случайными. Скорее бросилось в глаза превосходство финской атаки над обороной «Спартака». Москвичи (даже лучшие из них) за соперником попросту не успевали.
Затем хозяева забили и свой традиционный гол в большинстве. А счет ко второму перерыву вырос до 4:0. Мы уже начинаем привыкать к
Этого форварда трудно назвать голеодором, до этого он в сезоне всего один гол забил. Но вот в прошлом на его счету тоже был
Так или иначе, после второго периода оказалось, что из 20 бросков хозяев четыре попали в цель. И это привело к тому, что Маркус Свенссон уступил ворота Никите Беспалову после третьей пропущенной шайбы. А вот 21 бросок гостей ни разу не заставил капитулировать голкипера «Йокерита» Райана Заполски.
Финский клуб одержал в сентябре седьмую победу кряду. Причем, началась эта серия аккурат с выигрыша у «Спартака». «Джокеры» также доказали, что недавние крупные победы над ЦСКА (4:0) и «Витязем» (5:2) вовсе не случайность. В трех последних битвах с клубами из Москвы и Подмосковья общий счет уже 14:3 в их пользу.
Не многовато ли для трех клубов из столицы и Московской области, заявивших о претензиях на
|29.09.2017 18:30
|Зрители 8480
|Регулярный чемпионат
|Hartwall Arena
|Юкка Ялонен
|Вадим Епанчинцев
|Райан Запольски
|Маркус Свенссон 26:00 (Н. Беспалов 26:00)
|1-й период
|05:22
|Томми Хухтала (Й. Норман, Х. Иконен)
|07:25
|Пекка Йормакка (Б. О`Нилл)
|2-й период
|Максим Трунев
|22:00
|Максим Трунев
|22:00
|23:16
|Пекка Йормакка
|Лукаш Радил
|24:52
|26:00
|Пекка Йормакка (С. Леписто, Э. Толванен)
|33:08
|Олли Палола
|39:58
|Пекка Йормакка (С. Леписто)
|3-й период
|45:42
|Оливер Лауридсен
|53:14
|Ээли Толванен (М. Гилрой, П. Йормакка)
|54:38
|Мэтт Гилрой
|Виктор Комаров (Д. Юдин, М. Трунев)
|55:40
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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