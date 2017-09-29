Москва слезам поверит? Вслед за ЦСКА «Йокерит» разгромил и «Спартак»

Своих фанатов «шуты» порадовали и седьмой победой кряду, и хет-триком.

А ведь была надежда, что разухарившийся в последнее время «Спартак» (17 заброшенных шайб в трех поединках) возьмет у «Йокерита» убедительный реванш за поражение в начале сентября.

Ведь тогда много писалось о марафоне, который выпал москвичам на старте — восемь матчей через день. И вот поединок с «Йокеритом» как раз и был восьмым в этом ряду.

Но в Москве красно-белые уступили куда более достойно — 3:4. Дважды сравнивали счет по ходу встречи и интригу сохранили до конца. «Шуты» в том первом поединке традиционно посмеялись над соперником в большинстве, реализовав его трижды. «Йокерит» по розыгрышу лишнего вообще лучший клуб КХЛ. И это надо брать на заметку, в том числе и тренерскому штабу сборной России.

Ну, а у «Спартака» был тогда другой повод для огорчения — во всех трех голах, которые финны забили москвичам в неравных составах, принял участие недавний лидер «гладиаторов» Мэтью Гилрой летом переехавший в Хельсинки.

Но, повторюсь, тогда измотанные «марафоном» спартаковцы сражались до конца. А сейчас они ехали в столицу Финляндии свеженькие, уверенные в себе после великолепной домашней серии, и…

И уже в начале матча их надежды на «продолжение банкета» были безжалостно растоптаны хозяевами. «Йокерит», вопреки своему названию, шутки шутить не собирался. И в течении двух минут дважды поразил ворота москвичей. Причем, голы вовсе не выглядели случайными. Скорее бросилось в глаза превосходство финской атаки над обороной «Спартака». Москвичи (даже лучшие из них) за соперником попросту не успевали.

Затем хозяева забили и свой традиционный гол в большинстве. А счет ко второму перерыву вырос до 4:0. Мы уже начинаем привыкать к хет-трикам игроков «Йокерита» в этом сезоне. Но ждем их от вундеркинда Эли Толванена. А вот на этот раз три шайбы записал на свой счет 27-летний Пекка Йормакка.

Этого форварда трудно назвать голеодором, до этого он в сезоне всего один гол забил. Но вот в прошлом на его счету тоже был хет-трик — в ворота «Югры». И это как раз говорит о том, что Йормакка забивает, когда соперник позволяет ему это делать.

Так или иначе, после второго периода оказалось, что из 20 бросков хозяев четыре попали в цель. И это привело к тому, что Маркус Свенссон уступил ворота Никите Беспалову после третьей пропущенной шайбы. А вот 21 бросок гостей ни разу не заставил капитулировать голкипера «Йокерита» Райана Заполски.

Финский клуб одержал в сентябре седьмую победу кряду. Причем, началась эта серия аккурат с выигрыша у «Спартака». «Джокеры» также доказали, что недавние крупные победы над ЦСКА (4:0) и «Витязем» (5:2) вовсе не случайность. В трех последних битвах с клубами из Москвы и Подмосковья общий счет уже 14:3 в их пользу.