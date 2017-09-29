«Йокерит» обыграл «Спартак» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт. Финский «Йокерит» нанес поражение московскому «Спартаку» и одержал восьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу «Йокерита». В составе победителей
В следующем матче «Йокерит» 1 октября примет череповецкую «Северсталь», в этот же день «Спартак» сыграет на выезде со «Слованом» из Братиславы.
|29.09.2017 18:30
|Зрители 8480
|Регулярный чемпионат
|Hartwall Arena
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Вадим Епанчинцев
Вратари
|Райан Запольски
|Маркус Свенссон 26:00 (Н. Беспалов 26:00)
|1-й период
|05:22
|Томми Хухтала (Й. Норман, Х. Иконен)
|07:25
|Пекка Йормакка (Б. О`Нилл)
|2-й период
|Максим Трунев
|22:00
|Максим Трунев
|22:00
|23:16
|Пекка Йормакка
|Лукаш Радил
|24:52
|26:00
|Пекка Йормакка (С. Леписто, Э. Толванен)
|33:08
|Олли Палола
|39:58
|Пекка Йормакка (С. Леписто)
|3-й период
|45:42
|Оливер Лауридсен
|53:14
|Ээли Толванен (М. Гилрой, П. Йормакка)
|54:38
|Мэтт Гилрой
|Виктор Комаров (Д. Юдин, М. Трунев)
|55:40
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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