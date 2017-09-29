«Йокерит» обыграл «Спартак» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ

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Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу «Йокерита». В составе победителей хет-трик сделал Пекка Йормакка (8-я, 27-я и 40-я минуты), по разу отличились Томми Хухтала (6) и Эли Толванен (54). У гостей шайбу забросил Виктор Комаров (56).

В следующем матче «Йокерит» 1 октября примет череповецкую «Северсталь», в этот же день «Спартак» сыграет на выезде со «Слованом» из Братиславы.