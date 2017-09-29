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29 сентября 2017, 21:23 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Йокерит» обыграл «Спартак» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Финский «Йокерит» нанес поражение московскому «Спартаку» и одержал восьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Финский <span class=error>Йокерит</span> нанес поражение московскому Спартаку и одержал восьмую победу подряд в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в Хельсинки, завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) в пользу «Йокерита». В составе победителей хет-трик сделал Пекка Йормакка (8-я, 27-я и 40-я минуты), по разу отличились Томми Хухтала (6) и Эли Толванен (54). У гостей шайбу забросил Виктор Комаров (56).

В следующем матче «Йокерит» 1 октября примет череповецкую «Северсталь», в этот же день «Спартак» сыграет на выезде со «Слованом» из Братиславы.

29.09.2017 18:30 Зрители 8480 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 5:1 Спартак
(2:0, 2:0, 1:1)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Вадим Епанчинцев
Вратари
Райан Запольски Маркус Свенссон 26:00 (Н. Беспалов 26:00)
1-й период
05:22 Томми Хухтала (Й. Норман, Х. Иконен)
07:25 Пекка Йормакка (Б. О`Нилл)
2-й период
Максим Трунев 22:00
Максим Трунев 22:00
23:16 Пекка Йормакка
Лукаш Радил 24:52
26:00 Пекка Йормакка (С. Леписто, Э. Толванен)
33:08 Олли Палола
39:58 Пекка Йормакка (С. Леписто)
3-й период
45:42 Оливер Лауридсен
53:14 Ээли Толванен (М. Гилрой, П. Йормакка)
54:38 Мэтт Гилрой
Виктор Комаров (Д. Юдин, М. Трунев) 55:40
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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