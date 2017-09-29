КХЛ перенесла ряд домашних матчей «Куньлуня» в октябре на арены соперников

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«Администрация Шанхая уведомила ХК “Куньлунь” о необходимости приостановить проведение домашних матчей, запланированных на 2, 4, 6, 21, 23, 27 и 31 октября 2017 года, в связи с проведением в городе государственных мероприятий», — говорится в сообщении.

В связи с просьбой клуба, в соответствии со статьей 55 спортивного регламента и по согласию участвующих команд КХЛ приняла решение перенести следующие матчи «Куньлуня»: 2 октября матч с «Трактором» состоится на «Арене Трактор» в Челябинске (17:00 мск), 4 октября матч с «Ладой» пройдет в Тольятти на «Ладе-Арене» (17:00 мск), 6 октября матч с магнитогорским «Металлургом» состоится в Магнитогорске на «Арене Металлург» (17:00 мск).

Во всех вышеуказанных матчах хозяином поля будет являться «Куньлунь». О времени и месте проведения матчей 21, 23, 27 и 31 октября будет объявлено дополнительно.