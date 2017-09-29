«Куньлунь» попросил разрешение КХЛ провести домашние матчи в Харбине

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это связано с тем, что в Шанхае, где на данный момент «Куньлунь» принимает своих соперников, пройдут мероприятия Коммунистической партии Китая. Отметим, что арена в Харбине вмещает около двух с половиной тысяч зрителей.