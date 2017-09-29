«Куньлунь» попросил разрешение КХЛ провести домашние матчи в Харбине
Как стало известно «СЭ», «Куньлунь» обратился в КХЛ с просьбой разрешить проведение домашних матчей в октябре на арене в городе Харбин, на которой выступает
фарм-клуб команды Майка Кинэна в ВХЛ — «КРС Хэйлунцзян».
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Это связано с тем, что в Шанхае, где на данный момент «Куньлунь» принимает своих соперников, пройдут мероприятия Коммунистической партии Китая. Отметим, что арена в Харбине вмещает около двух с половиной тысяч зрителей.
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