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29 сентября 2017, 14:44 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Куньлунь» попросил разрешение КХЛ провести домашние матчи в Харбине

Как стало известно «СЭ», «Куньлунь» обратился в КХЛ с просьбой разрешить проведение домашних матчей в октябре на арене в городе Харбин, на которой выступает фарм-клуб команды Майка Кинэна в ВХЛ — «КРС Хэйлунцзян».

Как стало известно СЭ Куньлунь обратился в <span class=error>КХЛ</span> с просьбой разрешить проведение домашних матчей в октябре на арене в городе Харбин на которой выступает <nobr>фарм-клуб</nobr> команды Майка <span class=error>Кинэна</span> в <span class=error>ВХЛ</span> — <span class=error>КРС</span> Хэйлунцзян. Увеличить
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Это связано с тем, что в Шанхае, где на данный момент «Куньлунь» принимает своих соперников, пройдут мероприятия Коммунистической партии Китая. Отметим, что арена в Харбине вмещает около двух с половиной тысяч зрителей.

Куньлунь
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Кинэн: НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ

Кинэн: НХЛ не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов КХЛ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не заинтересована в проведении выставочных матчей с участием клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер китайского клуба КХЛ «Куньлунь» канадец Майк Кинэн.
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