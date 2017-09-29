Почему отставки Озолиньша и Захаркина ничего не изменят

Такое ощущение, что в Риге совсем ничему не учатся, а также считают, что если ты работаешь в клубе, то можешь трудиться там на любой должности. В таком случае, вместо Гиртса Анкипанса главным тренером команды могли назначить и секретаря, водителя или пресс-атташе. Совершенно не понимаю, почему генеральный менеджер возглавил клуб. У него работы другой нет? Да и с той, что была, он справился так себя, учитывая качество игроков. Странно и то, что в клубе вообще решили доверить работу человеку, у которого нет опыта (быть помощником — это немного другое). Чем он, например, отличается от Сандиса Озолиньша? Ничем.

Если же говорить об уволенном тренере, то напомним, что он не хотел так быстро становиться главным, но его уговорили, а сейчас легко слили. Причем, многие подумают, мол, молодой тренер не справился, но это не вся правда. Очень большие вопросы к менеджерам клуба, к тем, кто действительно принимает решения. Но они словно в стороне, а виноват тренер. Рижане могут забыть об этом сезоне. Какая борьба за восьмерку? Хорошо бы до конца регулярки набрать хотя бы еще восемь очков.

ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

В четверг у «Югры» был длинный день. Утром в список отказов были внесены Евгений Скачков, Дмитрий Макаров (с ним вообще расторгали контракт, а потом переподписали) и Константин Панов. Это было настолько неожиданно, что сразу стало ясно — будет какое-то продолжение. И оно последовало. Игорь Захаркин отправлен в отставку, причем, формально к утру пятницы он еще был главным тренером.

Захаркин, который имеет мнение по каждому вопросу и не стесняется вступать в споры, совершенно не нужен такому руководству клуба. Покладистый Анатолий Емелин, который всего боится — самое то. Емелин проявил себя в «Автомобилисте» (и только там), имея за спиной Леонида Вайсфельда. Но ни до, ни после этого он не выстреливал. Но я уверен, что в «Югре» рассуждали именно так: ага, со средней командой был результат, значит у нас наладит игру. Не наладит. И самого Емелина жалко, ведь после «Югры» он вообще себе работу не найдет. Ему предлагали ехать в «Торос», но он отказался, заявив, что является «тренером уровня КХЛ». Это заблуждение, и совершенно понятно, почему в это верят именно в Ханты-Мансийске. Они там вообще ни в чем не разбираются.

В «АК БАРСЕ» — НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

Равиль Шавалеев вернулся в «Ак Барс» после долгого отсутствия, с ним были связаны лучшие страницы казанского клуба, но, к сожалению, вынужденная пауза (связанная с тяжелой травмой) не прошла бесследно. Шавалеев пытался что-то поменять, из достижений отметим изгнание из клуба прилипал с темными делишками за душой, но на остальное просто не хватило сил.

Теперь на посту генерального менеджера его сменит Рафик Якубов. Человек известный в Татарстане, авторитетный в хоккее. С «Нефтяником» в ВХЛ он добился многого, а в «Нефтехимике» в КХЛ было не все гладко. Скорее даже провально, ведь клуб постоянно трясло, отставки следовали одна за другой, и мы уже забыли, когда клуб из Нижнекамска хоть на что-то претендовал. Важно понять, какие полномочия будут у Якубова. Будет ли он иметь право уволить тренера? Понятно, что пока формально не за что, но просто хотелось бы понять — у него есть на это право? После прихода на должность президента Наиля Маганова мы ждали, что казанский клуб будет меняться и сначала что-то действительно началось, но теперь про это никто не вспоминает. Идет, как идет.

ИЗМЕНЕНИЯ В «ТОРПЕДО»

То, что Рок Тичар перешел из «Автомобилиста» в «Торпедо» говорит о том, что у нижегородского клуба есть живые деньги, иначе бы сделка просто не состоялась. Ну хоть это хорошо. Поможет ли словенец Петерису Скудре? Один словенский нападающий на грани изгнания — Жига Еглич. Но тут дело, конечно, не в национальности. Просто работать с латвийским тренером непросто. Тичар заменяет Кирилла Рассказова, который переехал в Хабаровск. Он будет пробоваться в первом звене вместо Егора Дугина, который не всегда проводит блестящие матчи. Рок упорный, талантливый и в прошлом году он довольно неплохо смотрелся в Екатеринбурге в прошлом сезоне. Просто в этом году проиграл борьбу за место в первых двух тройках, но в «Торпедо» все эти деления условны. Каждое звено должно делать одну работу. Но главное, что у волжского клуба есть возможность брать игроков. ​.