Свитов, Пережогин и ещё 8 худших игроков КХЛ. Август-сентябрь. Восток
И сразу три игрока «Югры». Захаркин одобряет.
Вслед за худшими игроками Запада мы определили тех, кто в августе и сентябре тянул вниз команды Восточной конференции.
Александр Свитов. «Ак Барс»
Статистика: 9 игр, 1+0, «-5», 52 минуты штрафа
«Ак Барс» уверенно занимает первое место в своей конференции. Казалось бы, лидерство на Востоке должно ограждать игроков казанского клуба от критики. Всё так, да не совсем. Есть в стройных рядах главной команды Татарстана и исключения. За месяц с лишним с начала чемпионата на счету Александра Свитова одна шайба и ни одной голевой передачи. Как забил возрастной форвард «Адмиралу» во второй игре сезона, так и замолчал.
Марек Квапил. «Амур»
Статистика: 10 игр, 1+0, «-3», 0 минут штрафа
Сложно в Хабаровске найти иностранца, который бы соответствовал статусу легионера, то есть был бы сильнее местных парней. Даже лучший бомбардир «Амура» образца прошлого сезона Томаш Зогорна выглядит блёкло. Но если он хотя бы играет агрессивно, пытаясь завести партнёров, то его соотечественник — настоящий вегетарианец. За 10 игр в форме с тигром на груди Марек Квапил совершил
Евгений Бирюков. «Металлург»
Статистика: 16 игр, 0+2, «0», 6 минут штрафа
То, что финалисты Кубка Гагарина балансирует на грани
Игорь Григоренко. «Металлург»
Статистика: 9 игр, 1+3, «+2», 2 минуты штрафа
Когда «Автомобилист» отказался от услуг Игоря Григоренко, показалось, что это конец карьеры нападающего, который
Алексей Кручинин. «Трактор»
Статистика: 15 игр, 0+3, «-5», 2 минуты штрафа
Кручинин — отличный парень, душа любой компании. Он ни в коем случае не бездарность. В своей лучшей форме Алексей способен быть лидером любого клуба без приставки «топ». Но то ли скомканная
Александр Пережогин. «Авангард»
Статистика: 10 игр, 1+0, «+5», 8 минут штрафа
На месте Пережогина или в компании с ним вполне мог оказаться Николай Лемтюгов. Лучшие бомбардиры «Авангарда» образца прошлого сезона сдали настолько синхронно, что их впору считать хоккейными близнецами. Пережогин и Лемтюгов, не отличающиеся большим объёмом работы, не подошли под концепцию Андрея Скабелки. Но если Николая новый главный тренер «Авангарда» изначально не видел в ведущих звеньях, то и дело оставляя вне заявки, то одной из легенд омского клуба было выдано столько возможностей проявить себя, что сетовать Александру не на что. Пережогин выглядит на льду медленно и аморфно, а единственную шайбу в сезоне он провёл в ворота «Югры», за которую выступает Антон Курьянов. Почему бы многолетним партнёрам по звену вновь не воссоединиться?
Виталий Шулаков. «Югра»
Статистика: 11 игр, 1+0, «-11», 4 минуты штрафа
Прямо сейчас обладатель худшего показателя полезности как в «Югре», так и во всей лиге — Иван Лекомцев. Почему его нет в нашем антирейтинге? Да, он ошибается, бывали в пассиве у Ивана и совсем уж неудачные матчи как со «Спартаком», но всё это компенсируется помощью в атаке. Будучи защитником, с четырьмя шайбами Лекомцев — второй снайпер «Югры». Шулаков, получающий достаточно игрового времени, одинаково безлико выглядит как в своей зоне, так и в чужой. А в отличие от Мартина Штайноха, у которого также посредственный «+/-», он крайне редко ловит шайбу на себя. Ветеран является одним из виновников безобразной статистики
Константин Панов. «Югра»
Статистика: 12 игр, 0+0, «-9», 4 минуты штрафа
Ещё в прошлом сезоне казалось, что списанный из Челябинска форвард переживает в «Югре» вторую молодость. Панов уже давно потерял в резкости, перейдя в разряд «пешеходов», но это не мешало ему оставаться в числе лучших бомбардиров
Евгений Скачков. «Югра»
Статистика: 14 игр, 0+3, «-11», 22 минуты штрафа
При желании весь список худших игроков с Востока можно составить из игроков «Югры». Это и бесполезный финн
Денис Ежов. «Лада»
Статистика: 15 игр, 0+0, «-4», 10 минут штрафа.
За всё, что происходит в этом сезоне в Тольятти, должна быть коллективная ответственность. Недорабатывают как руководители, так и Артис Аболс с игроками. Но кто из хоккеистов «Лады» достоин попадания в наш антирейтинг? У Иржи Новотны провальная статистика, но при этом он хорош на точке и даже в неудачные дни проявляет свой характер. Сник Никита Филатов, однако виной тому многочисленные повреждения, которые преследуют его с предсезонки. А вот Денису Ежову придумать оправдания сложно. Не так уж и много в этом сезоне было матчей, которые защитник закончил с минусом по показателю полезности, но «пожарит» он регулярно. Начать атаку, вывести шайбу из зоны — всё это становится для него неразрешимой задачей. Отсутствие результативных баллов и наибольшее количество штрафных минут среди защитников «Лады» лишь подливают масла в огонь. А ведь Ежов — капитан волжан, то есть с него подопечные Аболса должны брать пример.
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