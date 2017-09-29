Свитов, Пережогин и ещё 8 худших игроков КХЛ. Август-сентябрь. Восток

Вслед за худшими игроками Запада мы определили тех, кто в августе и сентябре тянул вниз команды Восточной конференции.

Александр Свитов. «Ак Барс»

Статистика: 9 игр, 1+0, «-5», 52 минуты штрафа

«Ак Барс» уверенно занимает первое место в своей конференции. Казалось бы, лидерство на Востоке должно ограждать игроков казанского клуба от критики. Всё так, да не совсем. Есть в стройных рядах главной команды Татарстана и исключения. За месяц с лишним с начала чемпионата на счету Александра Свитова одна шайба и ни одной голевой передачи. Как забил возрастной форвард «Адмиралу» во второй игре сезона, так и замолчал. Кто-то скажет, что Свитов никогда не был суперрезультативном игроком, а последние годы и вовсе пребывает в тени, но поражает не только его пассивность в атаке. Свитов умудряется иметь отрицательный показатель полезности в команде-лидере. Более того, он не провёл ни одной (!) встречи с плюсом, что совершенно не красит его как капитана.

Марек Квапил. «Амур»

Статистика: 10 игр, 1+0, «-3», 0 минут штрафа

Сложно в Хабаровске найти иностранца, который бы соответствовал статусу легионера, то есть был бы сильнее местных парней. Даже лучший бомбардир «Амура» образца прошлого сезона Томаш Зогорна выглядит блёкло. Но если он хотя бы играет агрессивно, пытаясь завести партнёров, то его соотечественник — настоящий вегетарианец. За 10 игр в форме с тигром на груди Марек Квапил совершил один-единственный силовой приём и столько же забросил шайб. Случались матчи, когда он не наносил ни одного броска по воротам. Зато чех ни разу не удалился. Другими словами, всё это время Квапил просто отбывал номер, даже не пытаясь создать видимость активной деятельности.

Евгений Бирюков. «Металлург»

Статистика: 16 игр, 0+2, «0», 6 минут штрафа

То, что финалисты Кубка Гагарина балансирует на грани плей-офф, вынуждает нас включать в десятку сразу двух игроков «Магнитки». Защитник «сталеваров» — единственный игрок в нашем списке без отрицательного показателя полезности. Однако в данном случае стоит говорить о противоречивости этого показателя. Он не учитывает шайбы, пропущенные в меньшинстве, а здесь у Бирюкова целое лукошко. Вместо того, чтобы взять на себя бремя лидера пока новички адаптируются, Евгений становится чуть ли не самым пропускающим защитником команды. Он ошибается не чаще Ника Шауса, но канадец хотя бы помогает в атаке, что за Бирюковым совершенно не замечено. Иметь нейтральный «+/-» ему позволяет матч с «Ладой» в начале сезона, который «Металлург» выиграл, а старожил уральской команды заработал «+3».

Игорь Григоренко. «Металлург»

Статистика: 9 игр, 1+3, «+2», 2 минуты штрафа

Когда «Автомобилист» отказался от услуг Игоря Григоренко, показалось, что это конец карьеры нападающего, который из-за страшной аварии не реализовал и половину своего таланта. Проблемы со здоровьем не позволили ему пройти медосмотр в Екатеринбурге, но тут на авансцену вышел магнитогорский «Металлург». В Григоренко финалисты Кубка Гагарина видели замену Данису Зарипову, но чуда не произошло. Игорь набрал какие-то очки, играя рядом с Мозякиным, но было очевидно, что уровень первого звена он не тянет. Согласно продвинутой статистике 36-летний форвард -один из худших в стане «сталеваров» по единоборствам, точности передач и проценту удачных обводок. Нет ничего удивительного в том, что последнее время ветеран перестал проходить в состав «Металлурга».

Алексей Кручинин. «Трактор»

Статистика: 15 игр, 0+3, «-5», 2 минуты штрафа

Кручинин — отличный парень, душа любой компании. Он ни в коем случае не бездарность. В своей лучшей форме Алексей способен быть лидером любого клуба без приставки «топ». Но то ли скомканная из-за травмы предсезонка сказалась, то ли на то есть другие причины, но в этой осенью Кручинин неузнаваем. Все свои очки он набирал за счёт передач в матчах с командами из нижней части таблицы: «Амуром», «Адмиралом» и «Ладой». В Челябинске на 26-летнего форварда рассчитывают как на лидера, но он никак не может открыть счёт заброшенным шайбам, а последние восемь игр коллекционирует лишь минусы по показателю полезности. Критики в составе «Трактора» заслуживают многие, но с Кручинина и спрос особый.

Александр Пережогин. «Авангард»

Статистика: 10 игр, 1+0, «+5», 8 минут штрафа

На месте Пережогина или в компании с ним вполне мог оказаться Николай Лемтюгов. Лучшие бомбардиры «Авангарда» образца прошлого сезона сдали настолько синхронно, что их впору считать хоккейными близнецами. Пережогин и Лемтюгов, не отличающиеся большим объёмом работы, не подошли под концепцию Андрея Скабелки. Но если Николая новый главный тренер «Авангарда» изначально не видел в ведущих звеньях, то и дело оставляя вне заявки, то одной из легенд омского клуба было выдано столько возможностей проявить себя, что сетовать Александру не на что. Пережогин выглядит на льду медленно и аморфно, а единственную шайбу в сезоне он провёл в ворота «Югры», за которую выступает Антон Курьянов. Почему бы многолетним партнёрам по звену вновь не воссоединиться?

Виталий Шулаков. «Югра»

Статистика: 11 игр, 1+0, «-11», 4 минуты штрафа

Прямо сейчас обладатель худшего показателя полезности как в «Югре», так и во всей лиге — Иван Лекомцев. Почему его нет в нашем антирейтинге? Да, он ошибается, бывали в пассиве у Ивана и совсем уж неудачные матчи как со «Спартаком», но всё это компенсируется помощью в атаке. Будучи защитником, с четырьмя шайбами Лекомцев — второй снайпер «Югры». Шулаков, получающий достаточно игрового времени, одинаково безлико выглядит как в своей зоне, так и в чужой. А в отличие от Мартина Штайноха, у которого также посредственный «+/-», он крайне редко ловит шайбу на себя. Ветеран является одним из виновников безобразной статистики ханты-мансийцев по пропущенным шайбам.

Константин Панов. «Югра»

Статистика: 12 игр, 0+0, «-9», 4 минуты штрафа

Ещё в прошлом сезоне казалось, что списанный из Челябинска форвард переживает в «Югре» вторую молодость. Панов уже давно потерял в резкости, перейдя в разряд «пешеходов», но это не мешало ему оставаться в числе лучших бомбардиров ханты-мансийского клуба. С приходом в клуб Игоря Захаркина ветеран совсем сник. В отдельно взятых матчах он ещё проявлял активность, но в основном был тенью самого себя. Ни одного набранного очка за дюжину игр и неприглядный «+/-» приближают Панова к скорому окончанию профессиональной карьеры. Пока же 37-летний форвард находится в списке отказов.

Евгений Скачков. «Югра»

Статистика: 14 игр, 0+3, «-11», 22 минуты штрафа

При желании весь список худших игроков с Востока можно составить из игроков «Югры». Это и бесполезный финн Вели-Матти Савинайнен, уже второй раз проваливающийся в КХЛ, и Дмитрий Макаров, которого Игорь Захаркин взял с собой из Уфы, собираясь строить вокруг него звено. А часто ли вы вспоминаете, что ещё не закончил карьеру Антон Курьянов? Мы же остановимся на форварде с худшим показателем полезности в команде. Захаркин активно рекламировал Скачкова, вспоминая его подвиги восьмилетней давности. «Неординарный снайпер с своеобразным броском» действительно часто бросал, в среднем почти три раза за игру, но ноль голов в сезоне — это приговор. Кажется, безработным Захаркин станет одновременно со своим протеже.

Денис Ежов. «Лада»

Статистика: 15 игр, 0+0, «-4», 10 минут штрафа.

За всё, что происходит в этом сезоне в Тольятти, должна быть коллективная ответственность. Недорабатывают как руководители, так и Артис Аболс с игроками. Но кто из хоккеистов «Лады» достоин попадания в наш антирейтинг? У Иржи Новотны провальная статистика, но при этом он хорош на точке и даже в неудачные дни проявляет свой характер. Сник Никита Филатов, однако виной тому многочисленные повреждения, которые преследуют его с предсезонки. А вот Денису Ежову придумать оправдания сложно. Не так уж и много в этом сезоне было матчей, которые защитник закончил с минусом по показателю полезности, но «пожарит» он регулярно. Начать атаку, вывести шайбу из зоны — всё это становится для него неразрешимой задачей. Отсутствие результативных баллов и наибольшее количество штрафных минут среди защитников «Лады» лишь подливают масла в огонь. А ведь Ежов — капитан волжан, то есть с него подопечные Аболса должны брать пример.