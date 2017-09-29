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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31165546/
29 сентября 2017, 11:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Травмированный хоккеист «Торпедо» Костицын может вернуться в строй через две недели

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Травмированный нападающий нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Сергей Костицын может вернуться в строй через две недели. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Петерис Скудра.

Участник шести чемпионатов мира и Олимпийских игр — 2010 в составе сборной Белоруссии Костицын вернулся в «Торпедо» после сезона, который он провел в минском «Динамо». Форвард сыграл семь матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в начале сентября был переведен в список травмированных. Также в этом списке у команды числятся нападающие Ян Муршак, который не провел за «Торпедо» ни одной официальной игры, и Алексей Потапов.

«Мы надеемся, что Костицын вернется, наверное, через пару недель. Про Яна Муршака нет пока четкой картины, и тут возможны все варианты: либо он вернется через четыре недели, либо нет, — сказал Скудра. — Возможную замену ему найти не так-то просто: нужны деньги и правильный человек, который может помочь команде. Потапов недалек до того, чтобы вернуться в строй».

Одним из новичков «Торпедо» стал проведший три сезона в «Словане» словенский нападающий Жига Елич, который в 13 матчах отдал четыре голевые передачи. «Жига проходит определенную адаптацию — он играл в КХЛ, но не в России, поэтому ему не все дается просто. Травма Муршака повлияла и на него, поскольку они очень мощно в связке смотрелись во время “предсезонки”. Перед самым началом чемпионата Муршак выбыл, и сезон Жиге дается пока тяжеловато», — отметил тренер.

Перед началом сезона в «Торпедо» пришли, в частности, игравшие ранее в команде нападающий Денис Паршин и защитник Михаил Григорьев, а также вратарь Станислав Галимов, до этого выступавший в «Ак Барсе».

«Григорьев играл у нас по-другому, чем в “Локомотиве” и “Авангарде”. Мы знаем его сильные стороны, и при нашей манере игры он может действовать результативно. Галимов же является одним из лучших среди российских вратарей: в “Ак Барсе” ему не дали больше сыграть, но я не думаю, что это проблема именно его. Просто тренеры там видели его в команде так, как видели, и мы были абсолютно уверены, что при нашей работе он способен выйти на высокий уровень, который он сейчас показывает», — отметил Скудра.

Торпедо НН
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