Травмированный хоккеист «Торпедо» Костицын может вернуться в строй через две недели

Участник шести чемпионатов мира и Олимпийских игр — 2010 в составе сборной Белоруссии Костицын вернулся в «Торпедо» после сезона, который он провел в минском «Динамо». Форвард сыграл семь матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в начале сентября был переведен в список травмированных. Также в этом списке у команды числятся нападающие Ян Муршак, который не провел за «Торпедо» ни одной официальной игры, и Алексей Потапов.

«Мы надеемся, что Костицын вернется, наверное, через пару недель. Про Яна Муршака нет пока четкой картины, и тут возможны все варианты: либо он вернется через четыре недели, либо нет, — сказал Скудра. — Возможную замену ему найти не так-то просто: нужны деньги и правильный человек, который может помочь команде. Потапов недалек до того, чтобы вернуться в строй».

Одним из новичков «Торпедо» стал проведший три сезона в «Словане» словенский нападающий Жига Елич, который в 13 матчах отдал четыре голевые передачи. «Жига проходит определенную адаптацию — он играл в КХЛ, но не в России, поэтому ему не все дается просто. Травма Муршака повлияла и на него, поскольку они очень мощно в связке смотрелись во время “предсезонки”. Перед самым началом чемпионата Муршак выбыл, и сезон Жиге дается пока тяжеловато», — отметил тренер.

Перед началом сезона в «Торпедо» пришли, в частности, игравшие ранее в команде нападающий Денис Паршин и защитник Михаил Григорьев, а также вратарь Станислав Галимов, до этого выступавший в «Ак Барсе».