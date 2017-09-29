«Югра» подтвердила отставку Захаркина и назначение Емелина главным тренером
Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей подтвердил информацию о том, что тренеры Игорь Захаркин и Николай Борщевский покинули
ханты-мансийский клуб.
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Видимо, что-то случилось...
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На выезд команда отправляется под руководством Анатолия Емелина и Игоря Уланова.
«Да, могу подтвердить данные изменения в тренерском штабе. Захаркин и Борщевский покидают “Югру”, Емелин и Уланов вошли в новый штаб. С ними заключён контракт до конца сезона. Тренер по вратарям Зуев остался в команде», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Югорчане не могут выиграть на протяжении восьми игр подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас
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