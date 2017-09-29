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29 сентября 2017, 10:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Югра» подтвердила отставку Захаркина и назначение Емелина главным тренером

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей подтвердил информацию о том, что тренеры Игорь Захаркин и Николай Борщевский покинули ханты-мансийский клуб.

Генеральный менеджер <span class=error>Югры</span> Евгений <span class=error>Хацей</span> подтвердил информацию о том что тренеры Игорь <span class=error>Захаркин</span> и Николай <span class=error>Борщевский</span> покинули <nobr>ханты-мансийский</nobr> клуб. Увеличить
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На выезд команда отправляется под руководством Анатолия Емелина и Игоря Уланова.

«Да, могу подтвердить данные изменения в тренерском штабе. Захаркин и Борщевский покидают “Югру”, Емелин и Уланов вошли в новый штаб. С ними заключён контракт до конца сезона. Тренер по вратарям Зуев остался в команде», — сказал Хацей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Югорчане не могут выиграть на протяжении восьми игр подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас ханты-мансийцы занимают предпоследнее, 26-е место в таблице с разницей забитых и пропущенных шайб 23−53.

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