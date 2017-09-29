Хабаровский «Амур» завершит выезд встречей с московским «Динамо»

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы завершает очередную выездную серию игр. Сегодня, 29 сентября, «тигры» проведут матч с московским «Динамо». Столичная дружина является лидером не только своей конференции, но и всей Континентальной хоккейной лиги, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Нынешний соперник «тигров» матчем с «Амуром» откроет свою домашнюю серию. Выезд для команды Владимира Воробьёва получился удачным: команды выиграла все четыре матча в гостях и заработала 12 очков. Сейчас в активе «бело-голубых» 45 очков и вторая строчка турнирной таблицы в конференции «Запад». Однако главный тренер «Динамо» после встречи с «Югрой» признался, что его команда немного устала, поэтому и победила в Ханты-Мансийске с трудом.

Хабаровчане в свою очередь продолжают пикировать. «Амур» последний раз был сильнее соперника 3 сентября. Тогда «тигры» в овертайме дожали тольяттинскую «Ладу». Безвыигрышная серия команды Андрея Мартемьянова растянулась уже на девять матчей. Ко всему прочему, дальневосточники после игры со «Спартаком» из-за дисквалификации остались без двух легионеров, а в список травмированных угодили нападающие братья Ушенины.

Летом столичное «Динамо» и «Амур» дважды встретились в товарищеских играх, тогда дважды победили «тигры»: 2:1 в серии послематчевых буллитов и 4:3 в овертайме. Нынешний матч пройдёт в «ВТБ Ледовый дворец» и начнётся в 19:30 по московскому времени.