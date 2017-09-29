Хабаровский «Амур» усилил нападающий «Торпедо»
Состав «тигров» пополнил форвард Кирилл Рассказов.
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» и «Торпедо» произвели обмен, в результате которого в дальневосточную столицу перебрался нападающий Кирилл Рассказов. В обмен нижегородцы получили денежную компенсацию.
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За карьеру 25-летний центрфорвард выступал в составе «Авангарда», «Югры» и «Торпедо». Нынешний сезон начал в составе нижегородцев, отметившись двумя очками в семи матчах при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 40 очков в 131 матче.
Недавно состав «Амура» пополнил нападающий владивостокского «Адмирала» Александр Горшков. За «тигров» он сыграл уже в шести матчах, отметился одним голом и тремя результативными передачами. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что также одним из последних к команде из дальневосточной столицы присоединился 19-летний защитник Александр Калинин. В клуб он перешёл из ярославского «Локомотива». Главный тренер «тигров» не исключал, что в ближайшее время подключит нескольких игроков из
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