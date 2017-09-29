Хабаровский «Амур» усилил нападающий «Торпедо»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» и «Торпедо» произвели обмен, в результате которого в дальневосточную столицу перебрался нападающий Кирилл Рассказов. В обмен нижегородцы получили денежную компенсацию.

Как сообщает пресс-служба «Амура», форвард является воспитанником омского хоккея. В составе молодёжной команды «Омские Ястребы» стал двукратным обладателем Кубка Харламова и автором «золотого гола» в сезоне 2012−2013 годов.

За карьеру 25-летний центрфорвард выступал в составе «Авангарда», «Югры» и «Торпедо». Нынешний сезон начал в составе нижегородцев, отметившись двумя очками в семи матчах при показателе полезности «+3». Всего в КХЛ на его счету 40 очков в 131 матче.