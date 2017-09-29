В этом матче в воротах «Лады» впервые на своем льду сыграл голкипер Антон Красоткин. В первом периоде соперники не смогли открыть счет, хотя команды много атаковали, и создали достаточно голевых моментов.

На 25-й минуте гости вышли вперед: Вячеслав Солодухин при игре в большинстве изменил траекторию броска Филипа Ларсена от синей линии — 0:1.

Но хозяева не сдались. Сначала на 35-й минуте Рафаэль Ахметов убежал один на один с Беном Скривенсом, но переиграть его не смог. А уже через минуту волжане отыгрались: Кирилл Капустин после сольного прохода выкатил шайбу под бросок Никите Филатову, и тот оказался точен — 1:1.

Этот счет продержался до середины третьего периода, когда Игорь Макаров вновь вывел «Салават Юлаев» вперед: Красоткин дважды спас хозяев, но помешать добивавшему шайбу уже в пустые ворота форварду не мог — 1:2. И вновь это случилось при игре уфимцев в большинстве.

Тем не менее, тольяттинцев пропущенная шайба не сломила — волжане пошли вперед и очень быстро отыгрались. Кирилл Дьяков попал в «девятку» от синей линии — 2:2. А вскоре Егор Бабенко мог и вовсе вывести хозяев вперед, но после его броска шайба попала в штангу.

Игра перешла в овертайм, в котором уфимцы вырвали победу благодаря шайбе Артема Федорова — 2:3. Причем они вновь реализовали лишнего — в третий раз в трех попытках, сообщает официальный сайт «Лады».