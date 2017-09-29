Александр Хохлачев: «Хотим вывести «Спартак» в плей-офф КХЛ»

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Сегодня московский «Спартак» начинает выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечные Вадима Епанчинцева встретятся в Хельсинки с «Йокеритом». Красно-белые успешно провели домашнюю серию, обыграв в овертайме владивостокский «Адмирал» (7:6) и в основное время — китайский «Куньлунь» (6:2) и хабаровский «Амур» (4:1). Это позволило «Спартаку» приблизиться к зоне плей-офф. Одним из героев домашней серии стал форвард Александр Хохлачев, в трех последних матчах отдавший шесть голевых передач. Воспитанник красно-белых покинул клуб в 2013 году, а минувшим летом вернулся в него из СКА, с которым в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина. В эксклюзивном интервью «Известиям» Александр Хохлачев рассказал о последних успехах команды, голевой феерии в матче с «Адмиралом» и адаптации в «Спартаке».

— Предстоящая выездная серия станет определяющей в плане перспектив «Спартака»?

— Не определяющей, но важной, как и любой матч в КХЛ. Нам предстоят встречи с очень серьезными соперниками. «Йокерит» — крайне опасная команда. Финны очень здорово проводят нынешний сезон. Про их игру в большинстве даже говорить не нужно — по статистике они сейчас лучшие в лиге. Плюс очень важна будет встреча с «Витязем», нашим прямым конкурентом. Но сейчас победы дали нам глоток свежего воздуха и психологически должно быть легче.

— Почему раньше не получалось достичь такого результата?

— Мы стали правильно действовать на льду. До этого были хорошие матчи, но мы делали ошибки в обороне, не использовали возможности для взятия ворот соперника. Но еще в прошлой выездной серии, когда мы обыграли «Ак Барс» в овертайме (4:3) и проиграли с минимальным счетом «Салавату Юлаеву» (4:5), было видно, что «Спартак» способен играть на равных с любым соперником. Нужно просто подкорректировать свою игру, не допускать ошибок. Мы смогли достичь промежуточного результата, который теперь надо закреплять.

— В вашей карьере случались такие результативные матчи, как с «Адмиралом»?

— В КХЛ такого у меня не бывало, но в США в фарм-клубе «Бостона» в АХЛ случались похожие игры. Вышли чуть расслабленными на третий период, пришлось выжимать из себя все силы. В принципе, мы хорошо сыграли в атаке, но где-то не очень здорово в обороне. Мы рады, что выиграли, но могли сделать это и без шоу, в основное время.

— Такой счет — следствие хорошей атаки или плохой обороны?

— И то и другое. В какие-то моменты повезло нам, в какие-то — «Адмиралу». Понятно, что и мы, и они допустили много ошибок в защите. Поэтому получилось забить 13 шайб в одном матче. Пошел открытый хоккей, в котором у всех многое получалось, было большое количество моментов. При этом у нас не было ни одного большинства. Судьи пропускали массу эпизодов, когда, на мой взгляд, надо было удалять игроков «Адмирала». Не понимаю, с чем это связано. Но я рад, что мы выиграли даже в этих условиях. Нам надо биться и побеждать в каждой игре. Для «Спартака» нет проходных матчей.

— Вы сделали четыре голевые передачи в матче с «Адмиралом». Раньше вам удавалось подобное за один матч?

— В фарм-клубе доводилось набирать четыре очка за матч. Но я об этом не думаю. Мы выходили на лед, и надо было любой ценой спасать матч с «Адмиралом», поэтому я не думал, сколько на моем счету очков. Вспомнил об этом только уже после матча, когда сначала мы спасли его в основное время на последней секунде, а потом дожали соперника в овертайме. С «Куньлунем» и «Амуром» тоже в первую очередь думал о результатах команды, а не о своей статистике. Голы и передачи — это приятно. Но главное — соблюдать игровую дисциплину, выполнять задания тренера. Мы должны быть сильны коллективной игрой, если хотим попасть в плей-офф. А мы очень хотим вывести туда «Спартак».

— Вы уже окончательно освоились в команде после ухода из СКА?

— Конечно. «Спартак» — моя команда. У меня не было проблем с акклиматизацией. Как только пришел в коллектив, понадобилось всего пару дней, чтобы адаптироваться в нем.