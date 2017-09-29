Александр Хохлачев: Хотим вывести «Спартак» в плей-офф КХЛ
Нападающий
красно-белых — о предстоящем матче с финским «Йокеритом», успешной домашней серии и личной статистике.
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Сегодня московский «Спартак» начинает выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечные Вадима Епанчинцева встретятся в Хельсинки с «Йокеритом».
— Предстоящая выездная серия станет определяющей в плане перспектив «Спартака»?
— Не определяющей, но важной, как и любой матч в КХЛ. Нам предстоят встречи с очень серьезными соперниками. «Йокерит» — крайне опасная команда. Финны очень здорово проводят нынешний сезон. Про их игру в большинстве даже говорить не нужно — по статистике они сейчас лучшие в лиге. Плюс очень важна будет встреча с «Витязем», нашим прямым конкурентом. Но сейчас победы дали нам глоток свежего воздуха и психологически должно быть легче.
— Почему раньше не получалось достичь такого результата?
— Мы стали правильно действовать на льду. До этого были хорошие матчи, но мы делали ошибки в обороне, не использовали возможности для взятия ворот соперника. Но еще в прошлой выездной серии, когда мы обыграли «Ак Барс» в овертайме (4:3) и проиграли с минимальным счетом «Салавату Юлаеву» (4:5), было видно, что «Спартак» способен играть на равных с любым соперником. Нужно просто подкорректировать свою игру, не допускать ошибок. Мы смогли достичь промежуточного результата, который теперь надо закреплять.
— В вашей карьере случались такие результативные матчи, как с «Адмиралом»?
— В КХЛ такого у меня не бывало, но в США в
— Такой счет — следствие хорошей атаки или плохой обороны?
— И то и другое. В
— Вы сделали четыре голевые передачи в матче с «Адмиралом». Раньше вам удавалось подобное за один матч?
— В
— Вы уже окончательно освоились в команде после ухода из СКА?
— Конечно. «Спартак» — моя команда. У меня не было проблем с акклиматизацией. Как только пришел в коллектив, понадобилось всего пару дней, чтобы адаптироваться в нем.
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