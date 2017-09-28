Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали победу над «Ладой» в матче чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в четверг в Тольятти, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У уфимского клуба отличились Вячеслав Солодухин (25-я минута), Игорь Макаров (52) и Артем Федоров (62). У «Лады» шайбы забросили Никита Филатов (36) и Кирилл Дьяков (53).