Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали победу над «Ладой» в матче чемпионата КХЛ
ТОЛЬЯТТИ, 28 сен —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» одержали победу в овертайме над «Ладой» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в четверг в Тольятти, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У уфимского клуба отличились Вячеслав Солодухин (25-я минута), Игорь Макаров (52) и Артем Федоров (62). У «Лады» шайбы забросили Никита Филатов (36) и Кирилл Дьяков (53).
В следующем матче «Лада» 1 октября сыграет в Магнитогорске против «Металлурга», а «Салават Юлаев» 2 октября примет в Уфе
|28.09.2017 18:00
|Зрители 5661
|Регулярный чемпионат
|ЛК "Лада Арена"
|Лада
|2:3 ОТ
|Салават Юлаев
|(0:0, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Эркка Вестерлунд
Вратари
|Антон Красоткин
|Бен Скривенс
|2-й период
|23:41
|Денис Зернов
|Вячеслав Солодухин (Ф. Ларсен, А. Федоров)
|24:49
|Денис Кокарев
|27:16
|Максим Гончаров
|32:04
|35:36
|Никита Филатов (К. Капустин)
|3-й период
|50:18
|Кирилл Дьяков
|Игорь Макаров (Э. Лисин, Е. Бодров)
|51:24
|52:34
|Кирилл Дьяков (Г. Белоусов)
|Энвер Лисин
|53:48
|Овертайм
|60:33
|Денис Зернов
|Артем Федоров (Ф. Ларсен, Т. Хартикайнен)
|61:19
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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