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28 сентября 2017, 20:50 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали победу над «Ладой» в матче чемпионата КХЛ

ТОЛЬЯТТИ, 28 сен — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» одержали победу в овертайме над «Ладой» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты уфимского <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> одержали победу в овертайме над <span class=error>Ладой</span> в гостевом матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Тольятти, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. У уфимского клуба отличились Вячеслав Солодухин (25-я минута), Игорь Макаров (52) и Артем Федоров (62). У «Лады» шайбы забросили Никита Филатов (36) и Кирилл Дьяков (53).

В следующем матче «Лада» 1 октября сыграет в Магнитогорске против «Металлурга», а «Салават Юлаев» 2 октября примет в Уфе ханты-мансийскую «Югру».

28.09.2017 18:00 Зрители 5661 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 2:3 ОТ Салават Юлаев
(0:0, 1:1, 1:1)
Главные тренеры
Артис Аболс Эркка Вестерлунд
Вратари
Антон Красоткин Бен Скривенс
2-й период
23:41 Денис Зернов
Вячеслав Солодухин (Ф. Ларсен, А. Федоров) 24:49
Денис Кокарев 27:16
Максим Гончаров 32:04
35:36 Никита Филатов (К. Капустин)
3-й период
50:18 Кирилл Дьяков
Игорь Макаров (Э. Лисин, Е. Бодров) 51:24
52:34 Кирилл Дьяков (Г. Белоусов)
Энвер Лисин 53:48
Овертайм
60:33 Денис Зернов
Артем Федоров (Ф. Ларсен, Т. Хартикайнен) 61:19
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Юрий Цыплаков (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Лада
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