«Металлург» в серии буллитов обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в серии послематчевых буллитов обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Основное время завершилось со счетом 2:2. Шайбами в составе хозяев отметились Илья Берестенников (5-я минута) и Ян Коварж (27). У гостей отличились Дэн Секстон (19) и Александр Авцин. Победный буллит реализовал Мэтт Эллисон.
«Металлург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками в активе. Набравший 29 очков «Нефтехимик» идет на третьем месте.
В следующем матче «Металлург» 1 октября на своей площадке сыграет с тольяттинской «Ладой». «Нефтехимик» 2 октября дома встретится с астанинским «Барысом».
|28.09.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:2 Б
|Нефтехимик
|(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Андрей Назаров
Вратари
|Илья Самсонов
|Илья Ежов
|1-й период
|04:59
|Илья Берестенников
|11:21
|Илья Берестенников
|Андрей Сергеев
|15:13
|Дэн Секстон (Ч. Рау)
|18:39
|2-й период
|26:08
|Ян Коварж (Г. Дронов, Н. Шос)
|Александр Авцин (А. Нестрашил, П. Порядин)
|26:55
|35:14
|Томаш Филиппи
|Александр Брынцев
|35:14
|38:48
|Ян Коварж
|Дэн Секстон
|38:48
|3-й период
|Павел Порядин
|51:15
|53:34
|Евгений Тимкин
|Роман Граборенко
|56:59
Серия буллитов - победный бросок
|М. Эллисон
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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