«Металлург» в серии буллитов обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

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Основное время завершилось со счетом 2:2. Шайбами в составе хозяев отметились Илья Берестенников (5-я минута) и Ян Коварж (27). У гостей отличились Дэн Секстон (19) и Александр Авцин. Победный буллит реализовал Мэтт Эллисон.

«Металлург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками в активе. Набравший 29 очков «Нефтехимик» идет на третьем месте.

В следующем матче «Металлург» 1 октября на своей площадке сыграет с тольяттинской «Ладой». «Нефтехимик» 2 октября дома встретится с астанинским «Барысом».