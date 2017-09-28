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28 сентября 2017, 20:03 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Металлург» в серии буллитов обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» в серии послематчевых буллитов обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Основное время завершилось со счетом 2:2. Шайбами в составе хозяев отметились Илья Берестенников (5-я минута) и Ян Коварж (27). У гостей отличились Дэн Секстон (19) и Александр Авцин. Победный буллит реализовал Мэтт Эллисон.

«Металлург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 24 очками в активе. Набравший 29 очков «Нефтехимик» идет на третьем месте.

В следующем матче «Металлург» 1 октября на своей площадке сыграет с тольяттинской «Ладой». «Нефтехимик» 2 октября дома встретится с астанинским «Барысом».

28.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:2 Б Нефтехимик
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Андрей Назаров
Вратари
Илья Самсонов Илья Ежов
1-й период
04:59 Илья Берестенников
11:21 Илья Берестенников
Андрей Сергеев 15:13
Дэн Секстон (Ч. Рау) 18:39
2-й период
26:08 Ян Коварж (Г. Дронов, Н. Шос)
Александр Авцин (А. Нестрашил, П. Порядин) 26:55
35:14 Томаш Филиппи
Александр Брынцев 35:14
38:48 Ян Коварж
Дэн Секстон 38:48
3-й период
Павел Порядин 51:15
53:34 Евгений Тимкин
Роман Граборенко 56:59
Серия буллитов - победный бросок
М. Эллисон
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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