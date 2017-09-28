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28 сентября 2017, 18:20 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Черный четверг. В КХЛ грянули две первые тренерские отставки — в Риге и «Югре»

Как и предполагал «Советский спорт» в своей недавней публикации, первая отставка сезона грянула до конца сентября. И произошла в команде, которая стояла на одном из первых мест в очерченной нашим изданием «зоне риска» — рижском «Динамо».

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На первый взгляд отставка Сандиса Озолиньша вполне логична. Его команда с пятью очками после 16 матчей прочно легла на дно турнирной таблицы чемпионата КХЛ. Даже из других записных аутсайдеров рядом уже никого. Ну и серия из 12 поражений кряду тоже говорит о беспросветности.

На прошлой неделе Озолиньша уже вызывали с отчетом к руководству. Но тогда ограничились увольнение его помощников. После этого рижане проиграли дома еще дважды — «Куньлуню» (1:2) и «Адмиралу» (2:5).

После этих фиаско кредит доверия к Озолиньшу был окончательно исчерпан. Прежние заслуги перед Латвией, за которую Сандис сражался беззаветно до самого конца своей карьеры, и даже вернулся в хоккей ради участия в ОИ-2014, где был кроме капитана сборной еще и латвийским знаменосцем, не помогли ему удержаться на должности главного тренера рижского «Динамо».

Преемником Озолиньша назначен сейчас Гиртс Анкипанс, который еще неделю назад был генменеджером «Динамо», а на днях стал помощником Озолиньша — после того, как его прежний тренерский штаб был уволен.

И вот в этой рокировке особой логики уже нет. Ну разве что простой сокращение штата по принципу: «Раз команда все равно проигрывает, какой смысл платить зарплату двум тренерам вместо одного?».

При этом вполне возможно, что и Анкипанс будет недолго занимать эту должность. Ведь для Латвии куда логичнее совместить работу наставника на постах главного тренера сборной и рижского «Динамо». Иными словами — доверить клуб опытному канадскому специалисту Бобу Хартли, под чьим руководством латвийская национальная команда весьма неплохо выглядела на ЧМ-2017. Записным аутсайдерам она там точно не была — три победы и четыре поражения (одно в овертайме).

Также известно, что матч рижского «Динамо» с «Куньлунем» посещал наставник сборной Швеции Рикард Гренборг. Но его появление в роли главного тренера рижан менее вероятно. Вряд ли Латвия найдет денег на такой громкий контракт. Да и самому тренеру в олимпийский сезон садится на два стула в разных странах не с руки. Лично я скорее поверю, что Гренборг приезжал в Ригу пообщаться лично со шведским вратарем «Куньлуня» Магнусом Хелльбергом.

Практика прошлых сезонов показывают, что тренерские увольнения в КХЛ сродни эпидемии. То есть имеют массовый характер.

Через несколько часов после Озолиньша ушел в отставку и главный тренер «Югры» Игорь Захаркин. Ханты-мансийцы после серии из восьми поражений занимают последнее место в Восточной конференции. Наиболее вероятным преемником Захаркина считается Алексей Емелин, в прошлом сезоне также работавший в «Салавате Юлаеве».

Чуть улучшил свое положение наставник «Лады» Артис Аболс. Тольяттинцам в своем последнем поединке удалось взять верх в овертайме над ХК Сочи — 2:1 и прервать серию из десяти поражений.

Так же в «зоне особого внимания» находится и Андрей Мартемьянов. Его «Амур» не может победить уже в девяти матчах.

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Дождались: Озолиньш уволен. Кто следующий?

Дождались: Озолиньш уволен. Кто следующий?

Вчера состоялась первая тренерская отставка. После серии из 12 поражений подряд руководство рижского «Динамо» решило освободить от должности главного тренера Сандиса Озолиньша. «СЭ» задается вопросом, кто из наставников клубов аутсайдеров проследует вслед за ним.
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