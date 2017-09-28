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На первый взгляд отставка Сандиса Озолиньша вполне логична. Его команда с пятью очками после 16 матчей прочно легла на дно турнирной таблицы чемпионата КХЛ. Даже из других записных аутсайдеров рядом уже никого. Ну и серия из 12 поражений кряду тоже говорит о беспросветности.

На прошлой неделе Озолиньша уже вызывали с отчетом к руководству. Но тогда ограничились увольнение его помощников. После этого рижане проиграли дома еще дважды — «Куньлуню» (1:2) и «Адмиралу» (2:5).

После этих фиаско кредит доверия к Озолиньшу был окончательно исчерпан. Прежние заслуги перед Латвией, за которую Сандис сражался беззаветно до самого конца своей карьеры, и даже вернулся в хоккей ради участия в ОИ-2014, где был кроме капитана сборной еще и латвийским знаменосцем, не помогли ему удержаться на должности главного тренера рижского «Динамо».

Преемником Озолиньша назначен сейчас Гиртс Анкипанс, который еще неделю назад был генменеджером «Динамо», а на днях стал помощником Озолиньша — после того, как его прежний тренерский штаб был уволен.

И вот в этой рокировке особой логики уже нет. Ну разве что простой сокращение штата по принципу: «Раз команда все равно проигрывает, какой смысл платить зарплату двум тренерам вместо одного?».

При этом вполне возможно, что и Анкипанс будет недолго занимать эту должность. Ведь для Латвии куда логичнее совместить работу наставника на постах главного тренера сборной и рижского «Динамо». Иными словами — доверить клуб опытному канадскому специалисту Бобу Хартли, под чьим руководством латвийская национальная команда весьма неплохо выглядела на ЧМ-2017. Записным аутсайдерам она там точно не была — три победы и четыре поражения (одно в овертайме).

Также известно, что матч рижского «Динамо» с «Куньлунем» посещал наставник сборной Швеции Рикард Гренборг. Но его появление в роли главного тренера рижан менее вероятно. Вряд ли Латвия найдет денег на такой громкий контракт. Да и самому тренеру в олимпийский сезон садится на два стула в разных странах не с руки. Лично я скорее поверю, что Гренборг приезжал в Ригу пообщаться лично со шведским вратарем «Куньлуня» Магнусом Хелльбергом.

Практика прошлых сезонов показывают, что тренерские увольнения в КХЛ сродни эпидемии. То есть имеют массовый характер.

Через несколько часов после Озолиньша ушел в отставку и главный тренер «Югры» Игорь Захаркин. Ханты-мансийцы после серии из восьми поражений занимают последнее место в Восточной конференции. Наиболее вероятным преемником Захаркина считается Алексей Емелин, в прошлом сезоне также работавший в «Салавате Юлаеве».

Чуть улучшил свое положение наставник «Лады» Артис Аболс. Тольяттинцам в своем последнем поединке удалось взять верх в овертайме над ХК Сочи — 2:1 и прервать серию из десяти поражений.

Так же в «зоне особого внимания» находится и Андрей Мартемьянов. Его «Амур» не может победить уже в девяти матчах.