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28 сентября 2017, 17:09 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Дождались: Озолиньш уволен. Кто следующий?

Вчера состоялась первая тренерская отставка. После серии из 12 поражений подряд руководство рижского «Динамо» решило освободить от должности главного тренера Сандиса Озолиньша. «СЭ» задается вопросом, кто из наставников клубов аутсайдеров проследует вслед за ним.

СЭ — о первой тренерской отставке. Увеличить
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Наконец-то, дождались! До сих пор сложно поверить, что первая тренерская отставка в нынешнем сезоне КХЛ состоялась спустя месяц с лишним после старта чемпионата. Еще немного и пал бы прежний рекорд терпеливости. Пять лет назад финского специалиста Кари Хейкилля отправили на все четыре стороны из минского «Динамо» после 16 матчей. Точно такой же срок был отпущен сейчас в Риге и Сандису Озолиньшу. К руководству латвийского клуба претензия относительно данного решения может быть предъявлена только одна — почему этого не было сделано раньше? У «Динамо» нет поставленной игры, в активе всего две победы в 16 матчах, 5 набранных очков, действующая серия из 12 поражений и последнее место в лиге при полном отсутствии турнирных перспектив. Выбраться из такой ситуации будет сравни чуду света. Вопросы надо в первую очередь адресовать владельцам, доведшими клуб до катастрофы. Дело вовсе не в Озолиньше, а в тех, кто рискнул сделать ставку на специалиста без опыта самостоятельной работы.

Логично было ожидать сейчас от менеджеров клубов КХЛ более бурной деятельности, ведь смена главного тренера одно из редких и действенных средств в корне поменять ситуацию. Вспомните хотя бы отставку Евгения Корноухова из «Авангарда», произошедшую перед самым стартом прошлого сезона. Тот случай был исключительным. Но и нынешнее положение дел уникально вдвойне в свете того, что по окончании сезона лигу покинут три клуба. За результат аутсайдерам надо биться как никогда раньше. На данный момент есть как минимум четыре команды, в которых главные тренеры с полным основанием могут разделить судьбу Озолиньша уже в ближайшем будущем.

Это «Лада», где подвис другой латвийский специалист Артис Аболс. Только в последней встрече с превеликим трудом, одержав победу над «Сочи» в овертайме, волжане прервали серию из 10 поражений. Уже девять матчей не может выиграть «Амур» и восемь — «Югра», поэтому при всей человеческой симпатии к Андрею Мартемьянову и Игорю Захаркину на их месте в настоящий момент хочется оказаться меньше всего. Под вопросом и будущее Александра Андриевского в «Адмирале», сильно отстающего от кубковой восьмерки на «Востоке». Алексей Кудашов в «Локомотиве» и Анвар Гатиятулин в «Тракторе» тоже сидят как на иголках. Лично у меня нет сомнений, что в ближайшие пару недель вслед за Озолиньшем последует на выход кто-то еще.

Увольнение этого специалиста обязано стать камешком, который обеспечит сход лавины.

Руководители клубов и так держатся достаточно долго, не спеша выставлять на мороз незадачливых тренеров. Раньше бы их за это только похвалили. Но теперь промедление может привести только к ухудшению дел. Ладно еще, если на рынке было бы некого брать. Тогда можно не спешить и верить в действующего тренера, обещающего, что команда вот-вот полетит как на крыльях. В реальности все не так. До сих пор мы задаемся вопросом, почему без дела сидят Дмитрий Квартальнов, Владимир Юрзинов-младший, Вячеслав Буцаев, Андрей Разин, Сергей Светлов. У каждого из них в послужном списке есть определенные достижения, чтобы не сидеть без работы. Так что давайте немного подождем.

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