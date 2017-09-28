Дождались: Озолиньш уволен. Кто следующий?

Наконец-то, дождались! До сих пор сложно поверить, что первая тренерская отставка в нынешнем сезоне КХЛ состоялась спустя месяц с лишним после старта чемпионата. Еще немного и пал бы прежний рекорд терпеливости. Пять лет назад финского специалиста Кари Хейкилля отправили на все четыре стороны из минского «Динамо» после 16 матчей. Точно такой же срок был отпущен сейчас в Риге и Сандису Озолиньшу. К руководству латвийского клуба претензия относительно данного решения может быть предъявлена только одна — почему этого не было сделано раньше? У «Динамо» нет поставленной игры, в активе всего две победы в 16 матчах, 5 набранных очков, действующая серия из 12 поражений и последнее место в лиге при полном отсутствии турнирных перспектив. Выбраться из такой ситуации будет сравни чуду света. Вопросы надо в первую очередь адресовать владельцам, доведшими клуб до катастрофы. Дело вовсе не в Озолиньше, а в тех, кто рискнул сделать ставку на специалиста без опыта самостоятельной работы.

Логично было ожидать сейчас от менеджеров клубов КХЛ более бурной деятельности, ведь смена главного тренера одно из редких и действенных средств в корне поменять ситуацию. Вспомните хотя бы отставку Евгения Корноухова из «Авангарда», произошедшую перед самым стартом прошлого сезона. Тот случай был исключительным. Но и нынешнее положение дел уникально вдвойне в свете того, что по окончании сезона лигу покинут три клуба. За результат аутсайдерам надо биться как никогда раньше. На данный момент есть как минимум четыре команды, в которых главные тренеры с полным основанием могут разделить судьбу Озолиньша уже в ближайшем будущем.

Это «Лада», где подвис другой латвийский специалист Артис Аболс. Только в последней встрече с превеликим трудом, одержав победу над «Сочи» в овертайме, волжане прервали серию из 10 поражений. Уже девять матчей не может выиграть «Амур» и восемь — «Югра», поэтому при всей человеческой симпатии к Андрею Мартемьянову и Игорю Захаркину на их месте в настоящий момент хочется оказаться меньше всего. Под вопросом и будущее Александра Андриевского в «Адмирале», сильно отстающего от кубковой восьмерки на «Востоке». Алексей Кудашов в «Локомотиве» и Анвар Гатиятулин в «Тракторе» тоже сидят как на иголках. Лично у меня нет сомнений, что в ближайшие пару недель вслед за Озолиньшем последует на выход кто-то еще.

Увольнение этого специалиста обязано стать камешком, который обеспечит сход лавины.