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28 сентября 2017, 17:04 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Игорь Захаркин уволен с поста главного тренера «Югры»

Как стало известно «Чемпионату», ханты-мансийская «Югра» уволила Игоря Захаркина с поста главного тренера команды.

Как стало известно Чемпионату <nobr>ханты-мансийская</nobr> <span class=error>Югра</span> уволила Игоря <span class=error>Захаркина</span> с поста главного тренера команды. Увеличить
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Напомним, специалист возглавил клуб в марте 2017 года.

Югорчане не могут выиграть на протяжении восьми игр подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас ханты-мансийсцы занимают предпоследнее, 26-е место в таблице с разницей забитых и пропущенных шайб 23−53.

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