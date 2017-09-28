Игорь Захаркин уволен с поста главного тренера «Югры»
Как стало известно «Чемпионату»,
ханты-мансийская «Югра» уволила Игоря Захаркина с поста главного тренера команды.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, специалист возглавил клуб в марте 2017 года.
Югорчане не могут выиграть на протяжении восьми игр подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас
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