Игорь Захаркин уволен с поста главного тренера «Югры»

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Напомним, специалист возглавил клуб в марте 2017 года.



Югорчане не могут выиграть на протяжении восьми игр подряд. Всего под руководством Захаркина команда провела в текущем регулярном чемпионате 14 матчей, выиграв три из них. Сейчас ханты-мансийсцы занимают предпоследнее, 26-е место в таблице с разницей забитых и пропущенных шайб 23−53.