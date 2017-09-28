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28 сентября 2017, 16:57 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Озолиньш сказал мне, что больше не может»

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис — о ситуации в клубе.

Председатель совета директоров рижского Динамо <span class=error>Юрис</span> Савицкис — о ситуации в клубе. Увеличить
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Напомним, что сегодня стало известно о том, что главный тренер команды Сандис Озолиньш покидает команду.

— Не слишком ли вы затянули с увольнением Озолиньша?

— Мы уже на протяжении какого-то времени рассматривали этот вопрос вместе с Сандисом. Но хотели дать такому выдающемуся человеку, как он, шанс проявить себя. Обсуждали такой вариант не день, не два и не неделю. Просто сейчас Сандис озвучил аргументы, которые нас убедили или подтвердили наше мнение. Это обоюдная дискуссия, которая привела к такому вот решению.

— То есть Озолиньш сам не хотел продолжать работу?

— Сандис одновременно и спрашивал совета у нас, и говорил, что он не может дальше. Что не считает возможным выправить ситуацию, что не справится, и что для команды, по его мнению, будет лучше, если он уйдет.

— У штаба Озолиньша был самый минимум опыта. В этом причина того, что у него не получилось?

— Там много причин. Лучше пусть он сам расскажет, а я подожду.

— Кто заменит Анкипанса на посту главного тренера?

— Мне бы хотелось, чтобы у Анкипанса все получилось. Но будем смотреть на результаты.

— Возможен ли вариант с Бобом Хартли?

— В качестве главного тренера — невозможен. Но какой-то вариант определенного сотрудничества вероятен. Типа консультанта.

— Но вы ищете тренера? Или будете ждать результатов от Анкипанса?

— Мы работаем широко. Не идем в одном направлении. Смотрим и налево, и направо. Сейчас мы на стадии реорганизации команды, чтобы вылезти из той ситуации, в которой оказались.

— Планируете приобретения?

— Двух уже приобрели (россиянина Николая Жердева и финна Анси Салмелу — прим. «СЭ»), но мы на этом не остановимся. Потому что есть позиции, которые требуют усиления.

— В первую очередь — вратарская?

— Это уже вопрос к главному тренеру.

— Как такое начало сезона скажется на позициях рижского «Динамо» в рейтинге КХЛ?

— Начало сезона вышло неудачным, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Те реформы, на которые пошла КХЛ, — они заставляют все команды играть на максимуме, что отражается на результатах и подходе игроков и команд ко всем матчам. Игроки сейчас очень серьезно относятся к своим обязанностям. И все игры очень напряженные. Лига хотела, чтобы каждая игра была непредсказуемой. Чтобы «слабачки» подтянулись. И своего добилась. Конкуренция повысилась, потому что никто не хочет быть на последних ролях.

— Что позволяет вам смотреть в будущее с оптимизмом? Околохоккейные факторы?

— У нашего клуба все-таки достаточный потенциал. Который и позволяет выражать оптимизм. С командой просто надо работать. Тогда и спортивный результат будет. Мы сыграли 16 матчей — это всего 30 процентов игр. И еще поборемся за место в восьмерке.

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