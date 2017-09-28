«Озолиньш сказал мне, что больше не может»
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис — о ситуации в клубе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что сегодня стало известно о том, что главный тренер команды Сандис Озолиньш покидает команду.
— Не слишком ли вы затянули с увольнением Озолиньша?
— Мы уже на протяжении
— То есть Озолиньш сам не хотел продолжать работу?
— Сандис одновременно и спрашивал совета у нас, и говорил, что он не может дальше. Что не считает возможным выправить ситуацию, что не справится, и что для команды, по его мнению, будет лучше, если он уйдет.
— У штаба Озолиньша был самый минимум опыта. В этом причина того, что у него не получилось?
— Там много причин. Лучше пусть он сам расскажет, а я подожду.
— Кто заменит Анкипанса на посту главного тренера?
— Мне бы хотелось, чтобы у Анкипанса все получилось. Но будем смотреть на результаты.
— Возможен ли вариант с Бобом Хартли?
— В качестве главного тренера — невозможен. Но
— Но вы ищете тренера? Или будете ждать результатов от Анкипанса?
— Мы работаем широко. Не идем в одном направлении. Смотрим и налево, и направо. Сейчас мы на стадии реорганизации команды, чтобы вылезти из той ситуации, в которой оказались.
— Планируете приобретения?
— Двух уже приобрели (россиянина Николая Жердева и финна Анси Салмелу — прим. «СЭ»), но мы на этом не остановимся. Потому что есть позиции, которые требуют усиления.
— В первую очередь — вратарская?
— Это уже вопрос к главному тренеру.
— Как такое начало сезона скажется на позициях рижского «Динамо» в рейтинге КХЛ?
— Начало сезона вышло неудачным, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Те реформы, на которые пошла КХЛ, — они заставляют все команды играть на максимуме, что отражается на результатах и подходе игроков и команд ко всем матчам. Игроки сейчас очень серьезно относятся к своим обязанностям. И все игры очень напряженные. Лига хотела, чтобы каждая игра была непредсказуемой. Чтобы «слабачки» подтянулись. И своего добилась. Конкуренция повысилась, потому что никто не хочет быть на последних ролях.
— Что позволяет вам смотреть в будущее с оптимизмом? Околохоккейные факторы?
— У нашего клуба
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