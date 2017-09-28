Анкипанс сменил Озолиньша на посту главного тренера хоккейного клуба «Динамо» (Рига)

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Озолиньш возглавил «Динамо» в 2016 году. Сообщается, что контракт с 45-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ рижская команда проиграла 12 последних матчей.

Анкипанс ранее входил в тренерские штабы рижского «Динамо» и нижегородского «Торпедо», а также молодежной и главной сборных Латвии. В мае 41-летний специалист занял должность генерального менеджера рижской команды, а 23 сентября занял пост ассистента Озолиньша.