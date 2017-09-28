Хабаровский «Амур» продолжает проигрывать

Чёрная полоса хоккейной команды «Амур» из дальневосточной столицы продолжается — «тигры» не могут одержать победу уже девятый матч подряд. На этот раз подопечные Андрея Мартемьянова уступили со счётом 1:2 череповецкой «Северстали».

В стартовом игровом отрезке команды демонстрировали равный хоккей. «Северсталь» создавала моменты у ворот Юхи Метсолы благодаря игрокам первого и четвёртого звена, а у «Амура» на острие атак были игроки стартовой пятёрки. Счёт во встрече на 11 минуте при игре в большинстве открыл Павел Чернов. Он отдал передачу из-за ворот на Дмитрия Кагарлицкого и капитан «сталеваров» мощным броском послал шайбу точно в цель.

Как сообщает пресс-служба «Северстали», хабаровчане попытались оспорить взятие ворот, сетуя на возможную помеху вратарю, но после видеопросмотра арбитры указали на центр. «Тигры» ответили голом за три с половиной минуты до конца периода. При игре в большинстве Денис Кузьмин добил шайбу в ворота. Этот гол оказался единственным в исполнении «Амура».

Вторая двадцатиминутка прошла в похожем ключе. Команды не шли сломя голову в атаку, а старались как можно аккуратнее сыграть на своей половине площадки. Такой ритм игры должен был смениться после того, как арбитры наказали Максима Рыбина за подножку большим плюс дисциплинарным штрафом, однако подопечные Андрея Мартемьянова бездарно потратили драгоценное время. Однако в равных составах хабаровчане смотрелись неплохо. Хорошие шансы отличиться имели Богдан Потехин, Георгий Бердюков и Алексей Бывальцев, но всякий раз на последнем рубеже надёжно действовал вратарь «Северстали». За две минуты до завершения периода, когда Павел Дедунов оставил свою команду в меньшинстве, Матей Странски с передачи Юрия Трубачева и Даниила Вовченко вновь вывел свою команду вперёд.

Заключительный период обошёлся без заброшенных шайб. «Северсталь» грамотно сыграла в обороне и активно шла к владениям Юхи Метсолы. Увеличить счёт в матче могли Странски и Дмитрий Кагарлицкий, но Юха Метсола был не намерен больше пропускать. В концовке встречи хабаровчане убрали вратаря и больше двух минут пытались реализовать численное превосходство, но хозяева выстояли.

Следующий матч «Амур» проведёт 29 сентября. Встречей с московским «Динамо» хабаровчане завершат выездную серию.