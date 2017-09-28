ХК «Адмирал» расколол рижский орешек
«Моряки» наконец прервали затяжную серию поражений.
Приморский хоккейный клуб «Адмирал» прервал серию затяжных поражений. «Моряки» возвращаются во Владивосток с победой над рижским «Динамо» — 5:2, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Подопечные Александра Андриевского 27 сентября завершили вторую выездную серию. «Сине-белые» вышли на домашний лёд команды «Динамо» в Риге.
Счёт игры открыли приморцы. Сначала в первом периоде отличился Вадим Краснослободцев, затем Роберт Саболич. В третьем периоде Владимир Бутузов увеличил разрыв до трёх шайб. Хозяева площадки смогли пробить оборону приморцев только в третьем временном отрезке. Голы оформили Робертс Липсбергс и Микс Индрашис. Однако и подопечные Александра Андриевского смогли снова дважды отличиться. Благодаря шайбам Владимира Ткачёва и Дамира Жафярова «Адмирал» уверенно обыграл рижан — 5:2.
Во время послематчевой
«Начало игры осталось за хозяевами. В этой ситуации очень здорово помогло, что мы забили гол с рикошета.
Благодаря победе в Риге «моряки» смогли немного улучшить своё расположение в турнирной таблице. «Адмирал» с 15 очками теперь располагается на 11 строчке восточной конференции.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках второй выездной серии приморцы проиграли ХК «Северсталь» в Череповце по буллитам, уступили московскому «Спартаку», а также всухую проиграли нижегородскому «Торпедо».
Теперь «морякам» предстоит серия игр на домашней площадке во Владивостоке. Со 2 по 8 октября подопечные Александра Андриевского примут на льду «Фетисов Арены» команды «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и магнитогорский «Металлург».
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