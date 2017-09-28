ХК «Адмирал» расколол рижский орешек

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» прервал серию затяжных поражений. «Моряки» возвращаются во Владивосток с победой над рижским «Динамо» — 5:2, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подопечные Александра Андриевского 27 сентября завершили вторую выездную серию. «Сине-белые» вышли на домашний лёд команды «Динамо» в Риге.

Счёт игры открыли приморцы. Сначала в первом периоде отличился Вадим Краснослободцев, затем Роберт Саболич. В третьем периоде Владимир Бутузов увеличил разрыв до трёх шайб. Хозяева площадки смогли пробить оборону приморцев только в третьем временном отрезке. Голы оформили Робертс Липсбергс и Микс Индрашис. Однако и подопечные Александра Андриевского смогли снова дважды отличиться. Благодаря шайбам Владимира Ткачёва и Дамира Жафярова «Адмирал» уверенно обыграл рижан — 5:2.

Во время послематчевой пресс-конференции наставник приморцев Александр Андриевский рассказал, что они с командой очень серьёзно готовились к игре, ведь у обеих команд очень мало очков.

«Начало игры осталось за хозяевами. В этой ситуации очень здорово помогло, что мы забили гол с рикошета. Наконец-то нам повезло. Затем вовремя реализовали большинство. С этого счета во второй двадцатиминутке было полегче. Самый тяжелый период был вначале, но мы его выдержали! Здорово, что все для нас хорошо сложилось. Большой респект нашим ребятам! Проявили сегодня волю, характер. У нас последняя игра в поездке, было тяжеловато, но все справились», — сказал Андриевский.

Благодаря победе в Риге «моряки» смогли немного улучшить своё расположение в турнирной таблице. «Адмирал» с 15 очками теперь располагается на 11 строчке восточной конференции.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках второй выездной серии приморцы проиграли ХК «Северсталь» в Череповце по буллитам, уступили московскому «Спартаку», а также всухую проиграли нижегородскому «Торпедо».

Теперь «морякам» предстоит серия игр на домашней площадке во Владивостоке. Со 2 по 8 октября подопечные Александра Андриевского примут на льду «Фетисов Арены» команды «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и магнитогорский «Металлург».