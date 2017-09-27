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27 сентября 2017, 22:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Слован» обыграл «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Братиславский «Слован» одержал победу над подольским «Витязем» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Форвард подмосковного клуба Максим Афиногенов забросил 100-ю шайбу в <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Шварны (19-я минута), Томаш Грнка (29), Кэм Баркер (47) и Михал Ржепик (54). У проигравших отличились Александр Никулин (16), Алексей Макеев (24) и Максим Афиногенов (31). Для Афиногенова эта шайба стала 100-й в матчах КХЛ и 150-й в чемпионатах страны.

В турнирной таблице Западной конференции «Слован» занимает 12-е место, набрав в 15 матчах 15 очков, «Витязь» с 19 очками после 16 игр идет девятым.

В следующем матче «Слован» 1 октября примет московский «Спартак», «Витязь» 29 сентября также дома сыграет с нижегородским «Торпедо».

Также в среду хабаровский «Амур» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 1:2, продлив серию поражений до девяти матчей. Рижское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд, уступив владивостокскому «Адмиралу» — 2:5.

27.09.2017 20:00 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 4:3 Витязь
(1:1, 2:2, 1:0)
Главные тренеры
Милош Ржига Валерий Белов
Вратари
Якуб Штепанек Игорь Сапрыкин 58:52
1-й период
Александр Никулин (М. Афиногенов) 15:02
18:31 Иван Шварни (Ян Бухтеле)
2-й период
Алексей Макеев (В. Мозик) 23:56
28:26 Томаш Грнка (Р. Смоленяк, Ян Бухтеле)
29:31 Лукаш Козак
Максим Афиногенов (А. Макеев) 30:47
34:19 Ян Бухтеле
Алексей Копейкин 35:36
36:59 Томаш Грнка (Н. Эберт, К. Баркер)
37:37 Юрай Микуш
3-й период
44:15 Ян Бухтеле
Никлас Бурстрем 51:56
Алексей II Семенов 52:47
53:11 Михал Ржепик (Л. Кашпар, А. Мезарош)
55:29 Симон Депре
55:29 Симон Депре
57:58 Иван Шварни
Артем Швец-Роговой 57:58
Статистика
22 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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