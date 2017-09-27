«Слован» обыграл «Витязь» в матче чемпионата КХЛ

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Шварны (19-я минута), Томаш Грнка (29), Кэм Баркер (47) и Михал Ржепик (54). У проигравших отличились Александр Никулин (16), Алексей Макеев (24) и Максим Афиногенов (31). Для Афиногенова эта шайба стала 100-й в матчах КХЛ и 150-й в чемпионатах страны.

В турнирной таблице Западной конференции «Слован» занимает 12-е место, набрав в 15 матчах 15 очков, «Витязь» с 19 очками после 16 игр идет девятым.

В следующем матче «Слован» 1 октября примет московский «Спартак», «Витязь» 29 сентября также дома сыграет с нижегородским «Торпедо».

Также в среду хабаровский «Амур» проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 1:2, продлив серию поражений до девяти матчей. Рижское «Динамо» потерпело 12-е поражение подряд, уступив владивостокскому «Адмиралу» — 2:5.