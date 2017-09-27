Рижское «Динамо» проиграло 12-й матч подряд в КХЛ, уступив «Адмиралу»
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты рижского «Динамо» потерпели 12-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив владивостокскому «Адмиралу».
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Встреча, состоявшаяся в Риге в среду, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Вадим Краснослободцев (5-я минута), Роберт Саболич (12), Владимир Бутузов (38), Владимир Ткачев (53) и Дамир Жафяров (60). У хозяев отличились Карл Столлери (58) и Микс Индрашис (59).
«Адмирал» 2 октября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Динамо» днем позже сыграет с ЦСКА в Москве.
Главные тренеры
|Сандис Озолиньш
|Александр Андриевский
Вратари
|Джастин Питерс 40:00 (Я. Калныньш 40:00-58:49, Я. Калныньш 59:06)
|Игорь Бобков
|1-й период
|Вадим Краснослободцев (А. Земченок)
|04:18
|Владимир I Ткачев
|07:33
|10:26
|Робертс Липсбергс
|Роберт Саболич (В.. Ткачев, Дж. Блум)
|11:21
|Вадим Краснослободцев
|12:59
|2-й период
|22:32
|Лукас Лессио
|24:00
|Нериюс Алишаускас
|Джонатон Блум
|27:57
|34:07
|Брэндон Макмиллан
|34:07
|Брэндон Макмиллан
|Джеймс Райт
|35:07
|Владимир Бутузов (Дж. Райт, Д. Жафяров)
|37:17
|37:55
|3-й период
|44:43
|Микс Индрашис
|Владимир I Ткачев (В. Краснослободцев, В. Александров)
|52:27
|57:33
|Робертс Липсбергс (К. Столлери, К. Редлихс)
|58:02
|Микс Индрашис (Р. Липсбергс, К. Столлери)
|Дамир Жафяров
|п.в.
|59:06
Статистика
|20
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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