Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31148761/
27 сентября 2017, 22:27 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Рижское «Динамо» проиграло 12-й матч подряд в КХЛ, уступив «Адмиралу»

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Хоккеисты рижского «Динамо» потерпели 12-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив владивостокскому «Адмиралу».

Хоккеисты рижского Динамо потерпели 12-е поражение подряд в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span> уступив владивостокскому Адмиралу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в Риге в среду, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Вадим Краснослободцев (5-я минута), Роберт Саболич (12), Владимир Бутузов (38), Владимир Ткачев (53) и Дамир Жафяров (60). У хозяев отличились Карл Столлери (58) и Микс Индрашис (59).

«Адмирал» 2 октября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Динамо» днем позже сыграет с ЦСКА в Москве.

27.09.2017 19:30 Зрители 3892 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 2:5 Адмирал
(0:2, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
Сандис Озолиньш Александр Андриевский
Вратари
Джастин Питерс 40:00 (Я. Калныньш 40:00-58:49, Я. Калныньш 59:06) Игорь Бобков
1-й период
Вадим Краснослободцев (А. Земченок) 04:18
Владимир I Ткачев 07:33
10:26 Робертс Липсбергс
Роберт Саболич (В.. Ткачев, Дж. Блум) 11:21
Вадим Краснослободцев 12:59
2-й период
22:32 Лукас Лессио
24:00 Нериюс Алишаускас
Джонатон Блум 27:57
34:07 Брэндон Макмиллан
34:07 Брэндон Макмиллан
Джеймс Райт 35:07
Владимир Бутузов (Дж. Райт, Д. Жафяров) 37:17
37:55
3-й период
44:43 Микс Индрашис
Владимир I Ткачев (В. Краснослободцев, В. Александров) 52:27
57:33 Робертс Липсбергс (К. Столлери, К. Редлихс)
58:02 Микс Индрашис (Р. Липсбергс, К. Столлери)
Дамир Жафяров п.в. 59:06
Статистика
20 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Р
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
26 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Плющенко нашёл фигуристку, на порядок мощнее Медведевой

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства