Рижское «Динамо» проиграло 12-й матч подряд в КХЛ, уступив «Адмиралу»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в Риге в среду, завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:0, 2:2) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Вадим Краснослободцев (5-я минута), Роберт Саболич (12), Владимир Бутузов (38), Владимир Ткачев (53) и Дамир Жафяров (60). У хозяев отличились Карл Столлери (58) и Микс Индрашис (59).

«Адмирал» 2 октября примет екатеринбургский «Автомобилист», «Динамо» днем позже сыграет с ЦСКА в Москве.