«Северсталь» продлила серию поражений «Амура» в КХЛ до девяти матчей

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Встреча, состоявшаяся в Череповце, закончилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Дмитрий Кагарлицкий (11-я минута) и Матей Странски (38), у гостей на 17-й шайбу забросил Денис Кузьмин.

«Северсталь» 1 октября сыграет в Хельсинки с «Йокеритом», «Амур» 29 сентября — в Москве с «Динамо».