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27 сентября 2017, 21:51 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Северсталь» продлила серию поражений «Амура» в КХЛ до девяти матчей

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, нанеся поражение хабаровскому «Амуру», который проиграл девятый матч кряду.

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Встреча, состоявшаяся в Череповце, закончилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Дмитрий Кагарлицкий (11-я минута) и Матей Странски (38), у гостей на 17-й шайбу забросил Денис Кузьмин.

«Северсталь» 1 октября сыграет в Хельсинки с «Йокеритом», «Амур» 29 сентября — в Москве с «Динамо».

27.09.2017 19:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 2:1 Амур
(1:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Андрей Мартемьянов
Вратари
Юлиус Гудачек Юха Метсола 57:44
1-й период
08:10 Александр Евсеенков
Дмитрий Клопов 09:28
10:53 Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин, П. Чернов)
Максим Кондратьев 12:52
15:15
Денис Кузьмин (М. Кондратьев, А. Бывальцев) 16:38
2-й период
Юха Метсола 20:42
22:53 Максим Рыбин
22:53 Максим Рыбин
Олег Ли 25:04
Павел Дедунов 37:36
37:49 Матей Странски (Д. Вовченко, Ю. Трубачев)
3-й период
43:34
Виталий Атюшов 51:12
54:59 Николай Стасенко
Статистика
31 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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