«Северсталь» продлила серию поражений «Амура» в КХЛ до девяти матчей
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» одержала четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, нанеся поражение хабаровскому «Амуру», который проиграл девятый матч кряду.
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Встреча, состоявшаяся в Череповце, закончилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Дмитрий Кагарлицкий (11-я минута) и Матей Странски (38), у гостей на 17-й шайбу забросил Денис Кузьмин.
«Северсталь» 1 октября сыграет в Хельсинки с «Йокеритом», «Амур» 29 сентября — в Москве с «Динамо».
|27.09.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|2:1
|Амур
|(1:1, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Юлиус Гудачек
|Юха Метсола 57:44
|1-й период
|08:10
|Александр Евсеенков
|Дмитрий Клопов
|09:28
|10:53
|Дмитрий Кагарлицкий (А. Бумагин, П. Чернов)
|Максим Кондратьев
|12:52
|15:15
|Денис Кузьмин (М. Кондратьев, А. Бывальцев)
|16:38
|2-й период
|Юха Метсола
|20:42
|22:53
|Максим Рыбин
|22:53
|Максим Рыбин
|Олег Ли
|25:04
|Павел Дедунов
|37:36
|37:49
|Матей Странски (Д. Вовченко, Ю. Трубачев)
|3-й период
|43:34
|Виталий Атюшов
|51:12
|54:59
|Николай Стасенко
Статистика
|31
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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