Евгений Корешков: Очень много сил и эмоций оставили в предыдущих играх

— Очень много сил и эмоций оставили в предыдущих играх. Сегодня был тяжелый матч. И на фоне усталости для нас это очень ценная победа. Парни до конца верили, до этого столько голевых моментов не использовали. Но сегодня, наконец, наступил момент, когда проявили силу воли и на жилах выиграли сегодня, молодцы!



— Сегодня вы больше довольны качеством игры или результатом?

— Доволен, прежде всего, командой, игроками. Хоккеисты показали характер после поражения и опять же на фоне усталости. Сегодня для нас были очень важные три очка.



— Когда мы увидим Даррена Дица и Дмитрия Шевченко?

— Шевченко поедет с нами на выезд, будет играть, посмотрим в каком из матчей. Диц продолжает лечение, к сожалению, в поездку он не поедет.



— А когда вернётся в строй Роман Старченко, уж очень много вопросов от болельщиков по нему?

— Роман едет с нами на выезд из четырёх матчей, рвётся в бой, травма ещё сказывается. Но, надеемся, что в последних матчах грядущего выезда он сыграет.



— Как вам Валерий Орехов, который сегодня дебютировал в КХЛ?

— Здорово, он сыграл немного, буквально 3−4 смены, но очень уверенно сыграл, влился в коллектив. Будем и дальше привлекать свою молодёжь.