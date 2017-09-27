Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31147848/
27 сентября 2017, 20:16 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Евгений Корешков: Очень много сил и эмоций оставили в предыдущих играх

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал игру КХЛ с ярославским «Локомотивом» — 6:1.

— Очень много сил и эмоций оставили в предыдущих играх. Сегодня был тяжелый матч. И на фоне усталости для нас это очень ценная победа. Парни до конца верили, до этого столько голевых моментов не использовали. Но сегодня, наконец, наступил момент, когда проявили силу воли и на жилах выиграли сегодня, молодцы!

— Сегодня вы больше довольны качеством игры или результатом?
— Доволен, прежде всего, командой, игроками. Хоккеисты показали характер после поражения и опять же на фоне усталости. Сегодня для нас были очень важные три очка.

— Когда мы увидим Даррена Дица и Дмитрия Шевченко?
— Шевченко поедет с нами на выезд, будет играть, посмотрим в каком из матчей. Диц продолжает лечение, к сожалению, в поездку он не поедет.

— А когда вернётся в строй Роман Старченко, уж очень много вопросов от болельщиков по нему?
— Роман едет с нами на выезд из четырёх матчей, рвётся в бой, травма ещё сказывается. Но, надеемся, что в последних матчах грядущего выезда он сыграет.

— Как вам Валерий Орехов, который сегодня дебютировал в КХЛ?
— Здорово, он сыграл немного, буквально 3−4 смены, но очень уверенно сыграл, влился в коллектив. Будем и дальше привлекать свою молодёжь.

27.09.2017 16:30 Зрители 5520 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 6:1 Локомотив
(1:0, 2:1, 3:0)
Главные тренеры
Евгений Корешков Алексей Кудашов
Вратари
Хенрик Карлссон Алексей Мурыгин 44:45 (А. Судницин 44:45)
1-й период
01:05 Никита Михайлис (М. Сан-Пьер)
17:01 Линден Вей
19:28 Егор Шалапов
2-й период
Роман Манухов 22:59
24:04 Мэтт Фраттин (Н. Доус, К. Даллмэн)
Денис Алексеев (Р. Манухов) 29:35
31:59 Максим Семенов
Дмитрий Лугин 31:59
33:55 Линден Вей
38:45 Роман Савченко (М. Сан-Пьер, Н. Михайлис)
3-й период
43:42 Никита Михайлис (А. Липин, К. Полохов)
44:45 Линден Вей (М. Фраттин)
Дмитрий Лугин 52:17
52:50 Найджел Доус (Л. Вей)
56:25 Владислав Никулин
Статистика
10 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
27 сентября

Тренер Головкина назвал дату боя-реванша с Альваресом

Обозреватель Bleacher Report объяснил, почему Головкин не нокаутировал Джейкобса и Альвареса

Стало известно, сколько телезрителей посмотрело повтор боя Головкин - Альварес на HBO