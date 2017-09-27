Хоккеисты московского «Динамо» одержали четвертую подряд победу в КХЛ, одолев «Югру»
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. Московское «Динамо» выиграло четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над ханты-мансийской «Югрой».
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Встреча, состоявшаяся в
«Динамо» в пятницу примет хабаровский «Амур», «Югра» в субботу сыграет в гостях с «Сочи».
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Владимир Воробьев
Вратари
|Владислав Фокин 59:38
|Александр Еременко
|1-й период
|13:26
|Антон Королев (И. Неколенко)
|16:20
|Илья Никулин
|16:49
|2-й период
|Артем I Волков
|22:57
|Владимир Брюквин (И. Игумнов)
|24:15
|25:33
|Константин Майоров
|Владимир Брюквин (Е. Артюхин)
|29:04
|29:34
|Евгений Скачков
|Даниил Тарасов
|34:17
|Даниил Тарасов
|34:17
|39:17
|Павел Варфоломеев (М. Пестушко, Дм. Макаров)
|Мартиньш Карсумс
|39:52
|3-й период
|41:00
|Яков Рылов
|43:19
|52:52
|Виталий Шулаков
|Михаил Варнаков
|52:52
Статистика
|8
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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