Хоккеисты московского «Динамо» одержали четвертую подряд победу в КХЛ, одолев «Югру»

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Встреча, состоявшаяся в Ханты-Мансийске, закончилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу гостей, у которых дубль оформил Владимир Брюквин (25-я и 30-я минуты), на 17-й минуте отличился Илья Никулин. У «Югры», которая поразила ворота «бело-голубых» впервые с декабря 2015 года, шайбы забросили Антон Королев (14) и Павел Варфоломеев (40).

«Динамо» в пятницу примет хабаровский «Амур», «Югра» в субботу сыграет в гостях с «Сочи».