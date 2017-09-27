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27 сентября 2017, 19:47 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты московского «Динамо» одержали четвертую подряд победу в КХЛ, одолев «Югру»

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. Московское «Динамо» выиграло четвертый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над ханты-мансийской «Югрой».

Московское Динамо выиграло четвертый матч подряд в регулярном чемпионате <span class=error>КХЛ</span> одержав победу над <nobr>ханты-мансийской</nobr> <span class=error>Югрой</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в Ханты-Мансийске, закончилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу гостей, у которых дубль оформил Владимир Брюквин (25-я и 30-я минуты), на 17-й минуте отличился Илья Никулин. У «Югры», которая поразила ворота «бело-голубых» впервые с декабря 2015 года, шайбы забросили Антон Королев (14) и Павел Варфоломеев (40).

«Динамо» в пятницу примет хабаровский «Амур», «Югра» в субботу сыграет в гостях с «Сочи».

27.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 2:3 ХК Динамо
(1:1, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Владимир Воробьев
Вратари
Владислав Фокин 59:38 Александр Еременко
1-й период
13:26 Антон Королев (И. Неколенко)
16:20
Илья Никулин 16:49
2-й период
Артем I Волков 22:57
Владимир Брюквин (И. Игумнов) 24:15
25:33 Константин Майоров
Владимир Брюквин (Е. Артюхин) 29:04
29:34 Евгений Скачков
Даниил Тарасов 34:17
Даниил Тарасов 34:17
39:17 Павел Варфоломеев (М. Пестушко, Дм. Макаров)
Мартиньш Карсумс 39:52
3-й период
41:00
Яков Рылов 43:19
52:52 Виталий Шулаков
Михаил Варнаков 52:52
Статистика
8 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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