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27 сентября 2017, 19:11 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дуайер: «Динамо» надеялось взять очки в Омске, но подвели ненужные удаления

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:4).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> подвёл итоги встречи с Авангардом (1:4) Для нас это была последняя игра выезда конечно мы надеялись взять очки но ненужные удаления в начале игры — и счёт уже 0:2. Увеличить
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«Для нас это была последняя игра выезда, конечно, мы надеялись взять очки, но ненужные удаления в начале игры — и счёт уже 0:2. Но мои игроки не опустили рук, боролись до конца.
Хочу отметить и положительные моменты. Михаил Карнаухов отыграл отлично, важный гол забил Егор Шарангович, мы надеемся на него.

Конечно, нам нужно работать над тем, чтобы меньше удаляться. Сегодня мы старались играть агрессивно, отсюда и вытекало большое количество штрафа. В то же время были моменты, когда мы рассчитывали поиграть в большинстве, но судьи решили иначе.

Мы решаем от игры к игре, кто займёт место в воротах, но понятно, что Юнас Энрот — наш первый номер. Просто сегодня появилась возможность выпустить Михаила Карнаухова, он тоже талантливый голкипер, — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

27.09.2017 16:00 Зрители 6340 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Авангард 4:1 Динамо Мн
(2:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Скабелка Горди Дуайер
Вратари
Доминик Фурх Юнас Энрот 07:42 (М. Карнаухов 07:42)
1-й период
Куинтон Хауден 06:25
07:03 Егор Мартынов (А. Петерссон, Д. Эверберг)
07:42 Максим Березин (Анс. Галимов, Д. Файзуллин)
Сергей Дрозд 13:25
Владимир Денисов 13:51
2-й период
Александр Матерухин 27:45
31:15 Дмитрий Кугрышев (М. Фисенко, Д. Фурх)
Егор Шарангович (Д. Коробов) 33:27
Куинтон Хауден 39:15
3-й период
42:47 Ансель Галимов
52:08 Андре Петерссон (Е. Мартынов)
Статистика
2 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли омскому «Авангарду» в заключительном матче выездной серии

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли омскому «Авангарду» в заключительном матче выездной серии

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили омскому «Аванграду» со счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) в заключительном матче выездной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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