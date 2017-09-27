Дуайер: «Динамо» надеялось взять очки в Омске, но подвели ненужные удаления

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Для нас это была последняя игра выезда, конечно, мы надеялись взять очки, но ненужные удаления в начале игры — и счёт уже 0:2. Но мои игроки не опустили рук, боролись до конца.

Хочу отметить и положительные моменты. Михаил Карнаухов отыграл отлично, важный гол забил Егор Шарангович, мы надеемся на него.

Конечно, нам нужно работать над тем, чтобы меньше удаляться. Сегодня мы старались играть агрессивно, отсюда и вытекало большое количество штрафа. В то же время были моменты, когда мы рассчитывали поиграть в большинстве, но судьи решили иначе.

Мы решаем от игры к игре, кто займёт место в воротах, но понятно, что Юнас Энрот — наш первый номер. Просто сегодня появилась возможность выпустить Михаила Карнаухова, он тоже талантливый голкипер, — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.