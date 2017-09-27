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27 сентября 2017, 18:57 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Дубль и передача Михайлиса принесли «Барысу» разгромную победу над «Локомотивом»

Хоккеисты «Барыса» уверенно победили ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 27 сентября, в Астане и завершилась со счетом 6:1.

Главным героем матча стал казахстанский нападающий Никита Михайлис, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу. Он отличился на второй и 44-й минутах.

Также у «Барыса» на 25-й минуте отличился нападающий Мэтт Фрэттин, на 39-й — защитник Роман Савченко, на 45-й — форвард Линден Вей, а на 53-й — капитан Найджел Доус. При этом Фрэттин, Доус и Вей также записали в свой актив по результативной передаче.

Главным ассистентом в составе «Барыса» стал Мартен Сен-Пьер. На счету натурализованного казахстанца две результативные передачи.

На шесть шайб «Локомотив» лишь один раз нашел ответ. На 30-й минуте Денис Алексеев сделал счет 2:1, но на большее гостей не хватило. В третьем периоде ярославцы сменили вратаря, но и это не помогло: в итоге Алексей Мурыгин пропустил пять шайб, а Александр Судницын — одну.

Для «Барыса» эта победа стала восьмой в сезоне. С 25 очками астанинский клуб идет на пятом месте в Восточной конференции. А «Локомотив», потерпевший пятое поражение, с 26 очками пока занимает четвертое место на Западе.

Теперь «Барыс» ждет гостевая серия из шести игр. В первой из них астанинский клуб 30 сентября в Челябинске встретится с «Трактором».

27.09.2017 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 6:1 Локомотив
(1:0, 2:1, 3:0)
Главные тренеры
Евгений Корешков Алексей Кудашов
Вратари
Хенрик Карлссон Алексей Мурыгин 44:45 (А. Судницин 44:45)
1-й период
01:05 Никита Михайлис (М. Сан-Пьер)
17:01 Линден Вей
19:28 Егор Шалапов
2-й период
Роман Манухов 22:59
24:04 Мэтт Фраттин (Н. Доус, К. Даллмэн)
Денис Алексеев (Р. Манухов) 29:35
31:59 Максим Семенов
Дмитрий Лугин 31:59
33:55 Линден Вей
38:45 Роман Савченко (М. Сан-Пьер, Н. Михайлис)
3-й период
43:42 Никита Михайлис (А. Липин, К. Полохов)
44:45 Линден Вей (М. Фраттин)
Дмитрий Лугин 52:17
52:50 Найджел Доус (Л. Вей)
56:25 Владислав Никулин
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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