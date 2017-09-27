Дубль и передача Михайлиса принесли «Барысу» разгромную победу над «Локомотивом»

Игра проходила сегодня, 27 сентября, в Астане и завершилась со счетом 6:1.

Главным героем матча стал казахстанский нападающий Никита Михайлис, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу. Он отличился на второй и 44-й минутах.

Также у «Барыса» на 25-й минуте отличился нападающий Мэтт Фрэттин, на 39-й — защитник Роман Савченко, на 45-й — форвард Линден Вей, а на 53-й — капитан Найджел Доус. При этом Фрэттин, Доус и Вей также записали в свой актив по результативной передаче.

Главным ассистентом в составе «Барыса» стал Мартен Сен-Пьер. На счету натурализованного казахстанца две результативные передачи.

На шесть шайб «Локомотив» лишь один раз нашел ответ. На 30-й минуте Денис Алексеев сделал счет 2:1, но на большее гостей не хватило. В третьем периоде ярославцы сменили вратаря, но и это не помогло: в итоге Алексей Мурыгин пропустил пять шайб, а Александр Судницын — одну.

Для «Барыса» эта победа стала восьмой в сезоне. С 25 очками астанинский клуб идет на пятом месте в Восточной конференции. А «Локомотив», потерпевший пятое поражение, с 26 очками пока занимает четвертое место на Западе.

Теперь «Барыс» ждет гостевая серия из шести игр. В первой из них астанинский клуб 30 сентября в Челябинске встретится с «Трактором».