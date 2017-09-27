Дубль и передача Михайлиса принесли «Барысу» разгромную победу над «Локомотивом»
Хоккеисты «Барыса» уверенно победили ярославский «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 27 сентября, в Астане и завершилась со счетом 6:1.
Главным героем матча стал казахстанский нападающий Никита Михайлис, оформивший дубль и отдавший одну результативную передачу. Он отличился на второй и 44-й минутах.
Также у «Барыса» на 25-й минуте отличился нападающий Мэтт Фрэттин, на 39-й — защитник Роман Савченко, на 45-й — форвард Линден Вей, а на 53-й — капитан Найджел Доус. При этом Фрэттин, Доус и Вей также записали в свой актив по результативной передаче.
Главным ассистентом в составе «Барыса» стал Мартен
На шесть шайб «Локомотив» лишь один раз нашел ответ. На 30-й минуте Денис Алексеев сделал счет 2:1, но на большее гостей не хватило. В третьем периоде ярославцы сменили вратаря, но и это не помогло: в итоге Алексей Мурыгин пропустил пять шайб, а Александр Судницын — одну.
Для «Барыса» эта победа стала восьмой в сезоне. С 25 очками астанинский клуб идет на пятом месте в Восточной конференции. А «Локомотив», потерпевший пятое поражение, с 26 очками пока занимает четвертое место на Западе.
Теперь «Барыс» ждет гостевая серия из шести игр. В первой из них астанинский клуб 30 сентября в Челябинске встретится с «Трактором».
|Евгений Корешков
|Алексей Кудашов
|Хенрик Карлссон
|Алексей Мурыгин 44:45 (А. Судницин 44:45)
|1-й период
|01:05
|Никита Михайлис (М. Сан-Пьер)
|17:01
|Линден Вей
|19:28
|Егор Шалапов
|2-й период
|Роман Манухов
|22:59
|24:04
|Мэтт Фраттин (Н. Доус, К. Даллмэн)
|Денис Алексеев (Р. Манухов)
|29:35
|31:59
|Максим Семенов
|Дмитрий Лугин
|31:59
|33:55
|Линден Вей
|38:45
|Роман Савченко (М. Сан-Пьер, Н. Михайлис)
|3-й период
|43:42
|Никита Михайлис (А. Липин, К. Полохов)
|44:45
|Линден Вей (М. Фраттин)
|Дмитрий Лугин
|52:17
|52:50
|Найджел Доус (Л. Вей)
|56:25
|Владислав Никулин
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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