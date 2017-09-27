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27 сентября 2017, 18:43 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Проиграет ли СКА хоть один матч регулярки?

Армейцы Петербурга обыграли «Сибирь» и довели победную серию до шестнадцати матчей.

СКА: 16 матчей без поражений. Увеличить
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«ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ИГРЕ»

В Петербурге рассказывают такой анекдот: «Второй перерыв выездного матча с «Барысом». Счет 4:0 в пользу СКА. Олег Знарок заходит в раздевалку и говорит стандартное: «Всех с победой, в третьем периоде готовимся к следующей игре».

В этой шутке, как и положено, лишь доля шутки. Очень уж легко армейцы добыли две последних победы. Насколько легко, что даже Илья Ковальчук после игры в Казахстане признался, что в третьем периоде у СКА не было цели забивать голы. Нужно было просто удержать победный счет.

Перед визитом в Новосибирск в копилке петербургского клуба было 15 побед подряд — всего три выигрыша до повторения рекордной серии «Авангарда» в сезоне-2010/11.

РЕВАНШИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

Любая встреча «Сибири» и СКА — отличное поле для любителей найти дополнительную интригу. В составе обеих команд полно игроков, которые когда-то находились по ту сторону силы. Салак переехал из Петербурга в Новосибирск в разгар первого чемпионского сезона армейцев, Энлунд отыграл за СКА всего 7 минут 50 секунд в позапрошлом сезоне, получил тяжелую травму в ходе дебютного матча и на этом петербургский участок его карьеры досрочно завершился. На Сигарева в Северной столице когда-то возлагали большие надежды, молодой форвард даже забивал победные голы в плей-офф, но не подошел Быкову и Захаркину и отправился в «Адмирал».

Наверняка очень хотел сыграть против «Сибири» Коскинен, но сделать «сухарь» в Новосибирске в этом сезоне он точно не сможет — простудившийся финн остался в Петербурге. Зато Коскиранта успел восстановиться — центрфорвард сыграл уже против «Барыса», а новосибирском матче занял свое законное место во втором звене с Широковым и Карповым.

Однако самым продуктивным экс-сибиряком в составе СКА оказался Херсли. После выздоровления Войнова швед лишился места в первой бригаде большинства, но ему и во второй неплохо. Первое же удаление «Сибири» принесло результативный балл защитнику. Все ждали от Херсли мощного щелчка, а он отпасовал Широкову и тот открыл счет в конце первого периода.

Сразу после перерыва швед начал вторую голевую атаку, но очков за это ему не начислили — Широков и Карпов разорвали хозяйскую оборону в несколько передач.

ХЕРСЛИ: ШЕСТЬ МАТЧЕЙ, ШЕСТЬ ГОЛОВ

Во втором периоде и сибиряки и армейцы удалились по разу, но ничего опасного из большинства не извлекли. Напротив — хозяева так и норовили убежать к Шестеркину в меньшинстве, чем изрядно нервировали тренеров СКА.

В конце концов петербуржцам все-таки удалось забить в большинстве в третьей двадцатиминутке, но тут все не так однозначно. Когда неугомонный Херсли щелкал по воротам хозяев, шла игра в формате «четыре на четыре» — на фол Чудинова «Сибирь» ответила нарушением численного состава. Но в тот момент, когда шайба просвистела мимо Салака в сетку, две минуты штрафа армейского защитника истекли. Возможно, это самый быстрый гол в неравных составах в истории хоккея — все случилось за доли секунды. Но этот рекорд спорный, а вот другое достижение Херсли выверенное: швед забил в шестой игре подряд. Такого в СКА не делал никто — ни защитники, ни форварды.

Так петербуржцы выиграли шестнадцатый матч подряд, а Шестеркин оформил сухарь в Новосибирске. Где-то в Петербурге ему завидует Коскинен.

27.09.2017 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 0:3 СКА
(0:1, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Павел Зубов Олег Знарок
Вратари
Александр Салак Игорь Шестеркин
1-й период
Сергей Широков 04:52
13:01 Владислав Наумов
Сергей Широков (П. Херсли) 14:56
2-й период
Максим Карпов (С. Широков) 21:05
Максим Чудинов 24:59
33:20
3-й период
Максим Чудинов 41:49
42:36
Патрик Херсли (С. Плотников, С. Широков) 43:51
Сергей Плотников 49:23
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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