Проиграет ли СКА хоть один матч регулярки?
Армейцы Петербурга обыграли «Сибирь» и довели победную серию до шестнадцати матчей.
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«ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ИГРЕ»
В Петербурге рассказывают такой анекдот: «Второй перерыв выездного матча с «Барысом». Счет 4:0 в пользу СКА. Олег Знарок заходит в раздевалку и говорит стандартное: «Всех с победой, в третьем периоде готовимся к следующей игре».
В этой шутке, как и положено, лишь доля шутки. Очень уж легко армейцы добыли две последних победы. Насколько легко, что даже Илья Ковальчук после игры в Казахстане признался, что в третьем периоде у СКА не было цели забивать голы. Нужно было просто удержать победный счет.
Перед визитом в Новосибирск в копилке петербургского клуба было 15 побед подряд — всего три выигрыша до повторения рекордной серии «Авангарда» в сезоне-2010/11.
РЕВАНШИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ
Любая встреча «Сибири» и СКА — отличное поле для любителей найти дополнительную интригу. В составе обеих команд полно игроков, которые
Наверняка очень хотел сыграть против «Сибири» Коскинен, но сделать «сухарь» в Новосибирске в этом сезоне он точно не сможет — простудившийся финн остался в Петербурге. Зато Коскиранта успел восстановиться — центрфорвард сыграл уже против «Барыса», а новосибирском матче занял свое законное место во втором звене с Широковым и Карповым.
Однако самым продуктивным
Сразу после перерыва швед начал вторую голевую атаку, но очков за это ему не начислили — Широков и Карпов разорвали хозяйскую оборону в несколько передач.
ХЕРСЛИ: ШЕСТЬ МАТЧЕЙ, ШЕСТЬ ГОЛОВ
Во втором периоде и сибиряки и армейцы удалились по разу, но ничего опасного из большинства не извлекли. Напротив — хозяева так и норовили убежать к Шестеркину в меньшинстве, чем изрядно нервировали тренеров СКА.
В конце концов петербуржцам
Так петербуржцы выиграли шестнадцатый матч подряд, а Шестеркин оформил сухарь в Новосибирске.
|Павел Зубов
|Олег Знарок
|Александр Салак
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Широков
|04:52
|13:01
|Владислав Наумов
|Сергей Широков (П. Херсли)
|14:56
|2-й период
|Максим Карпов (С. Широков)
|21:05
|Максим Чудинов
|24:59
|33:20
|3-й период
|Максим Чудинов
|41:49
|42:36
|Патрик Херсли (С. Плотников, С. Широков)
|43:51
|Сергей Плотников
|49:23
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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