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27 сентября 2017, 18:45 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли омскому «Авангарду» в заключительном матче выездной серии

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили омскому «Аванграду» со счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) в заключительном матче выездной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<span class=error>Динамовцы</span> возвращаются в Минск и продолжат выступление в <span class=error>КХЛ</span> 2 октября домашним поединком с московскими одноклубниками. Увеличить
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Динамовцы возвращаются в Минск и продолжат выступление в КХЛ 2 октября домашним поединком с московскими одноклубниками.

/Будет дополнено/. -0-

27.09.2017 16:00 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Авангард 4:1 Динамо Мн
(2:0, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Скабелка Горди Дуайер
Вратари
Доминик Фурх Юнас Энрот 07:42 (М. Карнаухов 07:42)
1-й период
Куинтон Хауден 06:25
07:03 Егор Мартынов (Д. Эверберг, А. Петерссон)
07:42 Максим Березин (Анс. Галимов, Д. Файзуллин)
Сергей Дрозд 13:25
Владимир Денисов 13:51
2-й период
Александр Матерухин 27:45
31:15 Дмитрий Кугрышев (Д. Фурх, М. Фисенко)
Егор Шарангович (Д. Коробов) 33:27
Куинтон Хауден 39:15
3-й период
42:47 Ансель Галимов
52:08 Андре Петерссон (Е. Мартынов)
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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