Хоккеисты минского «Динамо» проиграли омскому «Авангарду» в заключительном матче выездной серии
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили омскому «Аванграду» со счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) в заключительном матче выездной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Динамовцы возвращаются в Минск и продолжат выступление в КХЛ 2 октября домашним поединком с московскими одноклубниками.
/Будет дополнено/. -0-
Главные тренеры
|Андрей Скабелка
|Горди Дуайер
Вратари
|Доминик Фурх
|Юнас Энрот 07:42 (М. Карнаухов 07:42)
|1-й период
|Куинтон Хауден
|06:25
|07:03
|Егор Мартынов (Д. Эверберг, А. Петерссон)
|07:42
|Максим Березин (Анс. Галимов, Д. Файзуллин)
|Сергей Дрозд
|13:25
|Владимир Денисов
|13:51
|2-й период
|Александр Матерухин
|27:45
|31:15
|Дмитрий Кугрышев (Д. Фурх, М. Фисенко)
|Егор Шарангович (Д. Коробов)
|33:27
|Куинтон Хауден
|39:15
|3-й период
|42:47
|Ансель Галимов
|52:08
|Андре Петерссон (Е. Мартынов)
Статистика
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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