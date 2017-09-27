СКА выиграл 16-й матч кряду и идёт без поражений, у Широкова и Херсли 5 очков
СКА на выезде победил «Сибирь».
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Это 16-я победа подряд действующего обладателя кубка Гагарина. В текущем сезоне питерцы ещё ни разу не проиграли. Новосибирцы прервали свою серию побед на отметке в два матча. В 15 матчах сезона команда Павла Зубова одержала 8 побед.
Первая двадцатиминутка матча принесла один гол — питерцев вывел вперёд Сергей Широков. В начале второго периода Максим Карпов удвоил преимущество питерской команды, а на 3-й минуте заключительного отрезка матча «армеец» Патрик Херсли оформил окончательный счёт.
Форвард СКА Сергей Широков отметился тремя очками — на его счету заброшенная шайба и две голевые передачи. Гол и пас на счету защитника питерской команды Патрика Херсли.
|Павел Зубов
|Олег Знарок
|Александр Салак
|Игорь Шестеркин
|1-й период
|Сергей Широков
|04:52
|13:01
|Владислав Наумов
|Сергей Широков (П. Херсли)
|14:56
|2-й период
|Максим Карпов (С. Широков)
|21:05
|Максим Чудинов
|24:59
|33:20
|3-й период
|Максим Чудинов
|41:49
|42:36
|Патрик Херсли (С. Плотников, С. Широков)
|43:51
|Сергей Плотников
|49:23
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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