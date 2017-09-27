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27 сентября 2017, 17:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА выиграл 16-й матч кряду и идёт без поражений, у Широкова и Херсли 5 очков

СКА на выезде победил «Сибирь».

<span class=error>СКА</span> на выезде победил Сибирь. Увеличить
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Это 16-я победа подряд действующего обладателя кубка Гагарина. В текущем сезоне питерцы ещё ни разу не проиграли. Новосибирцы прервали свою серию побед на отметке в два матча. В 15 матчах сезона команда Павла Зубова одержала 8 побед.

Первая двадцатиминутка матча принесла один гол — питерцев вывел вперёд Сергей Широков. В начале второго периода Максим Карпов удвоил преимущество питерской команды, а на 3-й минуте заключительного отрезка матча «армеец» Патрик Херсли оформил окончательный счёт.

Форвард СКА Сергей Широков отметился тремя очками — на его счету заброшенная шайба и две голевые передачи. Гол и пас на счету защитника питерской команды Патрика Херсли.

27.09.2017 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Сибирь 0:3 СКА
(0:1, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Павел Зубов Олег Знарок
Вратари
Александр Салак Игорь Шестеркин
1-й период
Сергей Широков 04:52
13:01 Владислав Наумов
Сергей Широков (П. Херсли) 14:56
2-й период
Максим Карпов (С. Широков) 21:05
Максим Чудинов 24:59
33:20
3-й период
Максим Чудинов 41:49
42:36
Патрик Херсли (С. Плотников, С. Широков) 43:51
Сергей Плотников 49:23
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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