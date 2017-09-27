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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/31146165/
27 сентября 2017, 17:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард СКА Кетов получил травму в матче с «Сибирью»

Нападающий СКА Евгений Кетов получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью».

Хоккеист ушёл в раздевалку после попадания шайбы в ногу. Бросал защитник новосибирской команды Максим Игнатович. В настоящее время идёт третий период, новосибирская команда уступает действующему чемпиону со счётом 0:3.

В текущем сезоне Кетов провёл 13 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя голевыми передачами при показателе полезности «+4».

СКА
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